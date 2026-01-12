https://crimea.ria.ru/20260112/krymskiy-most---obstanovka-na-utro-ponedelnika-1152316399.html
Крымский мост - обстановка на утро понедельника
Крымский мост - обстановка на утро понедельника
2026-01-12T08:23
2026-01-12T08:23
2026-01-12T08:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен как со стороны Керчи, так и со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
