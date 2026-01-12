Рейтинг@Mail.ru
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260112/krym-v-rossii-i-grenlandiya-v-ssha-pochemu-analogii-nevozmozhny-1152325612.html
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
Гренландия никогда не достанется США мирным путем так, как это произошло с Крымом, вошедшим в состав Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T19:51
2026-01-12T19:51
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
политика
сша
гренландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143333528_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_fd7b0e033a4adf4816d77ce0b5b15d34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Гренландия никогда не достанется США мирным путем так, как это произошло с Крымом, вошедшим в состав Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. На днях агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские чиновники обсуждали возможность осуществить единовременные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их в необходимости отделиться от Дании и присоединиться к США. По некоторым данным, речь шла о суммах от 10 до 100 тысяч долларов на каждого жителя острова, население которого насчитывает около 57 тысяч человек. По мнению Шатрова, хотя Госдепартамент США объявил западное полушарие зоной интересов Вашингтона, усилить роль Америки в Гренландии можно было бы и без такой "покупки". "Это возможно с усилением военной составляющей, например, с увеличением числа военных баз (США в Гренландии – ред.), с передачей прав на территории, связанных с добычей полезных ископаемых, это мог быть тот же шельф и так далее. Но почему-то Трампу хочется, чтобы вопрос решался именно так: чтобы Гренландия стала частью США", – отметил аналитик. В итоге появилась новая проблема, и теперь вопрос, связанный с присоединением Гренландии к США, ставит под сомнение союзнические отношения между Штатами и их партнерами в Европе, по сути, из-за личного отношения Трампа к ситуации, обозначил он. Аналогичной причиной, по его мнению, объясняются и многие другие заявления Трампа и действия его администрации, в том числе события в Венесуэле и история с задержанием танкеров, считает Шатров. "Мало того, что произошли нарушения логистики, которая сложилась, США показали нездоровой пример захвата танкеров нашим европейским партнерам. И если он будет воспринят, то мир еще не раз вспомнит Трампа недобрым словом", – заметил Шатров. По мнению эксперта, несмотря на множество исходных данных, предсказать с точностью, как именно будут развиваться события в том или ином направлении, сегодня трудно, а порой невозможно, если сценарии разрабатываются в Белом доме. "Это касается и Венесуэлы с захватом президента Мадуро, и истории с танкерами, и Гренландии. Мы наблюдали, что сценарий изначально был один, а события развивались иначе. Поэтому все что угодно может быть. И мне кажется, любой аналитик, даже знающий Трампа лично, сегодня опасается делать какие-либо прогнозы, потому что бесполезно", – сказал он. По мнению Шатрова, ситуация усугубляется тем тем, что современный мир очень сложен, и менять в нем что-то без ошибок невозможно, а у Трампа они не просто есть – их число накапливается. Эксперт делает вывод, что события вокруг Гренландии могут развиваться по-разному, вплоть до военного сценария. В особенности учитывая тот факт, Трамп позволяет себе "так переписывать историю, как до него ни один из американских политиков не предлагал". "Трамп сказал: "Ну мало ли что они (датчане – ред.) высаживались на своих лодках там (в Гренландии – ред.) 500 лет назад, это было-то когда". То есть, теперь мы главные в мире, а Гренландия не у нас, и как такое может быть? Это, конечно, очень интересно", – прокомментировал Шатров.Тем не менее, военный вариант разборок с Гренландии – крайний из возможных, считает он. Но даже если продвинуться к цели мирным путем Трампу удастся, присоединение Гренландии к США нельзя будет сравнить с присоединением Крыма к Российской Федерации, как бы некоторые аналитики не пытались сегодня это делать, подчеркнул он. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: США получат Гренландию - Трамп Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
сша
гренландия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143333528_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_d886b8b3ac4e71c422fcd7683055e017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь шатров, мнения, политика, сша, гренландия
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны

Гренландия не достанется США как Крым России – эксперт о присоединении региона

19:51 12.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Гренландия никогда не достанется США мирным путем так, как это произошло с Крымом, вошедшим в состав Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
На днях агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские чиновники обсуждали возможность осуществить единовременные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их в необходимости отделиться от Дании и присоединиться к США. По некоторым данным, речь шла о суммах от 10 до 100 тысяч долларов на каждого жителя острова, население которого насчитывает около 57 тысяч человек.
По мнению Шатрова, хотя Госдепартамент США объявил западное полушарие зоной интересов Вашингтона, усилить роль Америки в Гренландии можно было бы и без такой "покупки".
"Это возможно с усилением военной составляющей, например, с увеличением числа военных баз (США в Гренландии – ред.), с передачей прав на территории, связанных с добычей полезных ископаемых, это мог быть тот же шельф и так далее. Но почему-то Трампу хочется, чтобы вопрос решался именно так: чтобы Гренландия стала частью США", – отметил аналитик.
В итоге появилась новая проблема, и теперь вопрос, связанный с присоединением Гренландии к США, ставит под сомнение союзнические отношения между Штатами и их партнерами в Европе, по сути, из-за личного отношения Трампа к ситуации, обозначил он.
"Многие поступки и решения Трампа объясняются чисто человеческими мотивами, а не высокой политикой. И причина того, что сейчас происходит, в том, что он предлагал международному сообществу очередную свою задумку, на которую все молчаливо взирали, а Трамп, увидев, что инициатива за ним, стал продолжать", – сказал Шатров.
Аналогичной причиной, по его мнению, объясняются и многие другие заявления Трампа и действия его администрации, в том числе события в Венесуэле и история с задержанием танкеров, считает Шатров.
"Мало того, что произошли нарушения логистики, которая сложилась, США показали нездоровой пример захвата танкеров нашим европейским партнерам. И если он будет воспринят, то мир еще не раз вспомнит Трампа недобрым словом", – заметил Шатров.
По мнению эксперта, несмотря на множество исходных данных, предсказать с точностью, как именно будут развиваться события в том или ином направлении, сегодня трудно, а порой невозможно, если сценарии разрабатываются в Белом доме.
"Это касается и Венесуэлы с захватом президента Мадуро, и истории с танкерами, и Гренландии. Мы наблюдали, что сценарий изначально был один, а события развивались иначе. Поэтому все что угодно может быть. И мне кажется, любой аналитик, даже знающий Трампа лично, сегодня опасается делать какие-либо прогнозы, потому что бесполезно", – сказал он.
По мнению Шатрова, ситуация усугубляется тем тем, что современный мир очень сложен, и менять в нем что-то без ошибок невозможно, а у Трампа они не просто есть – их число накапливается.
"И это опасно, потому что огромное количество ошибок может привести к непредсказуемым событиям и последствиям, чего очень бы не хотелось", – заметил Шатров.
Эксперт делает вывод, что события вокруг Гренландии могут развиваться по-разному, вплоть до военного сценария. В особенности учитывая тот факт, Трамп позволяет себе "так переписывать историю, как до него ни один из американских политиков не предлагал".
"Трамп сказал: "Ну мало ли что они (датчане – ред.) высаживались на своих лодках там (в Гренландии – ред.) 500 лет назад, это было-то когда". То есть, теперь мы главные в мире, а Гренландия не у нас, и как такое может быть? Это, конечно, очень интересно", – прокомментировал Шатров.
Тем не менее, военный вариант разборок с Гренландии – крайний из возможных, считает он. Но даже если продвинуться к цели мирным путем Трампу удастся, присоединение Гренландии к США нельзя будет сравнить с присоединением Крыма к Российской Федерации, как бы некоторые аналитики не пытались сегодня это делать, подчеркнул он.

"Это будет бескровная операция – да. Но Россия не покупала Крым. А Крым поддерживал Россию всегда", – подытожил гость эфира.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США получат Гренландию - Трамп
Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
 
Радио "Спутник в Крыму"Игорь ШатровМненияПолитикаСШАГренландия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния