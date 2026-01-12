https://crimea.ria.ru/20260112/krym-v-rossii-i-grenlandiya-v-ssha-pochemu-analogii-nevozmozhny-1152325612.html

Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Гренландия никогда не достанется США мирным путем так, как это произошло с Крымом, вошедшим в состав Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. На днях агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские чиновники обсуждали возможность осуществить единовременные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их в необходимости отделиться от Дании и присоединиться к США. По некоторым данным, речь шла о суммах от 10 до 100 тысяч долларов на каждого жителя острова, население которого насчитывает около 57 тысяч человек. По мнению Шатрова, хотя Госдепартамент США объявил западное полушарие зоной интересов Вашингтона, усилить роль Америки в Гренландии можно было бы и без такой "покупки". "Это возможно с усилением военной составляющей, например, с увеличением числа военных баз (США в Гренландии – ред.), с передачей прав на территории, связанных с добычей полезных ископаемых, это мог быть тот же шельф и так далее. Но почему-то Трампу хочется, чтобы вопрос решался именно так: чтобы Гренландия стала частью США", – отметил аналитик. В итоге появилась новая проблема, и теперь вопрос, связанный с присоединением Гренландии к США, ставит под сомнение союзнические отношения между Штатами и их партнерами в Европе, по сути, из-за личного отношения Трампа к ситуации, обозначил он. Аналогичной причиной, по его мнению, объясняются и многие другие заявления Трампа и действия его администрации, в том числе события в Венесуэле и история с задержанием танкеров, считает Шатров. "Мало того, что произошли нарушения логистики, которая сложилась, США показали нездоровой пример захвата танкеров нашим европейским партнерам. И если он будет воспринят, то мир еще не раз вспомнит Трампа недобрым словом", – заметил Шатров. По мнению эксперта, несмотря на множество исходных данных, предсказать с точностью, как именно будут развиваться события в том или ином направлении, сегодня трудно, а порой невозможно, если сценарии разрабатываются в Белом доме. "Это касается и Венесуэлы с захватом президента Мадуро, и истории с танкерами, и Гренландии. Мы наблюдали, что сценарий изначально был один, а события развивались иначе. Поэтому все что угодно может быть. И мне кажется, любой аналитик, даже знающий Трампа лично, сегодня опасается делать какие-либо прогнозы, потому что бесполезно", – сказал он. По мнению Шатрова, ситуация усугубляется тем тем, что современный мир очень сложен, и менять в нем что-то без ошибок невозможно, а у Трампа они не просто есть – их число накапливается. Эксперт делает вывод, что события вокруг Гренландии могут развиваться по-разному, вплоть до военного сценария. В особенности учитывая тот факт, Трамп позволяет себе "так переписывать историю, как до него ни один из американских политиков не предлагал". "Трамп сказал: "Ну мало ли что они (датчане – ред.) высаживались на своих лодках там (в Гренландии – ред.) 500 лет назад, это было-то когда". То есть, теперь мы главные в мире, а Гренландия не у нас, и как такое может быть? Это, конечно, очень интересно", – прокомментировал Шатров.Тем не менее, военный вариант разборок с Гренландии – крайний из возможных, считает он. Но даже если продвинуться к цели мирным путем Трампу удастся, присоединение Гренландии к США нельзя будет сравнить с присоединением Крыма к Российской Федерации, как бы некоторые аналитики не пытались сегодня это делать, подчеркнул он. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: США получат Гренландию - Трамп Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение

