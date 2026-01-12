Рейтинг@Mail.ru
Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение - пульмонолог - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение - пульмонолог
Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение - пульмонолог - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение - пульмонолог
Купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T14:32
2026-01-12T14:32
крещение
крещение в крыму
зима
здоровье
совет эксперта
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/13/1134319150_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a104f7e6f8525d038d3f4225a83ed0ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко."Если человек хочет, то готовится к этому заранее. Он должен быть здоров, не должно быть никаких простудных заболеваний. Даже если он подготовлен, но накануне переболел или возникло обострение хронического заболевания, это однозначно противопоказано. Для этого нужно готовиться, проводить режим закаливания. У каждого человека он индивидуальный, и времени на это необходимо всем по-разному", - пояснила она.По словам специалиста, закаливание стоит начать дома, принимать контрастный душ, ополаскивая сначала руки и ноги. Затем необходимо "приучить" все тело к резким контрастным температурам.Ранее глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крещение, крещение в крыму, зима, здоровье, совет эксперта, общество
Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение - пульмонолог

С какими болезнями Крещенье надо праздновать на берегу проруби - совет врача

14:32 12.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсвящение воды в Скалистом
Освящение воды в Скалистом - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко.
"Если человек хочет, то готовится к этому заранее. Он должен быть здоров, не должно быть никаких простудных заболеваний. Даже если он подготовлен, но накануне переболел или возникло обострение хронического заболевания, это однозначно противопоказано. Для этого нужно готовиться, проводить режим закаливания. У каждого человека он индивидуальный, и времени на это необходимо всем по-разному", - пояснила она.
По словам специалиста, закаливание стоит начать дома, принимать контрастный душ, ополаскивая сначала руки и ноги. Затем необходимо "приучить" все тело к резким контрастным температурам.
"У кого-то есть гипертоническая болезнь не с кризовым течением, никто не сможет точно ответить, как отреагирует организм на такой перепад температур. С хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и бронхолегочной системы не рекомендуется купаться на Крещение. Резкий контраст может вызвать спазм сосудов, что чревато гипертоническим кризом, проблемами с сердцем и головным мозгом, могут активизироваться собственные инфекции организма", - уточнила Ульченко.
Ранее глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния