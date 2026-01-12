https://crimea.ria.ru/20260112/komu-nelzya-nyryat-v-prorub-na-kreschenie---pulmonolog-1151882336.html

Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение - пульмонолог

12.01.2026

Купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала...

крещение

крещение в крыму

зима

здоровье

совет эксперта

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Купание на Крещение Господне разрешено всем, кто подготовлен физически, закаляется и хорошо себя чувствует. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РК Ирина Ульченко."Если человек хочет, то готовится к этому заранее. Он должен быть здоров, не должно быть никаких простудных заболеваний. Даже если он подготовлен, но накануне переболел или возникло обострение хронического заболевания, это однозначно противопоказано. Для этого нужно готовиться, проводить режим закаливания. У каждого человека он индивидуальный, и времени на это необходимо всем по-разному", - пояснила она.По словам специалиста, закаливание стоит начать дома, принимать контрастный душ, ополаскивая сначала руки и ноги. Затем необходимо "приучить" все тело к резким контрастным температурам.Ранее глава Федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова поделилась с РИА Новости Крым главными правилами моржевания и его особенностями в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

