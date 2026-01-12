https://crimea.ria.ru/20260112/kakoy-segodnya-prazdnik-12-yanvarya-1134072390.html

Какой сегодня праздник: 12 января

Какой сегодня праздник: 12 января - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Какой сегодня праздник: 12 января

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. Также в этот день впервые крионировали человека и ввели запрет на клонирование людей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. Также в этот день впервые крионировали человека и ввели запрет на клонирование людей.Что празднуют в РоссииСогласно указу президента России от 12 января 1996 года, в стране в этот день отмечается День работника прокуратуры. Дата приурочена к событию петровских времен, когда при Сенате учредили пост генерал-прокурора. Создавая прокуратуру, Петр I стремился "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Главное в работе прокуратуры – ее правозащитная функция.Следующий праздник – очень "зимний" и согревающий. День горячего чая учрежден чайным советом США (это такая некоммерческая ассоциация всех, кто так или иначе связан с чайным бизнесом в Штатах и ​​в основных странах-производителях чая). Отметить его можно, попробовав новый сорт любимого напитка в одиночестве или в теплой компании.Еще сегодня можно отметить День снежной королевы, День северного сияния и Праздник изумительных диких мужчин. Именины у Ирины, Марии, Тимона, Давида, Иосифа.Знаменательные событияВ 1943 году у Ладожского озера началась наступательная операция советских войск "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.В 1967 году впервые крионировали (заморозили после смерти) человека – 73-летнего американца Джеймса Бедфорда.В 1998 году в Париже в целях защиты прав человека европейские страны подписали Протокол о запрете клонирования людей.Кто родился12 января 1628 года родился французский писатель-сказочник Шарль Перро. Он был не только сказочником, но и поэтом, сотрудником Французской академии, автором научных трудов и адвокатом. Он также служил первым приказчиком министра финансов Франции Жана-Батиста Кольбера. Однако всемирную известность Перро принесли именно сказки: "Кот в сапогах", "Золушка" и "Синяя Борода".В 1903 году на свет появился советский физик, академик Игорь Курчатов. В детстве семья ученого переехала в Симферополь, где Курчатов окончил местную гимназию, а затем физмат Таврического университета. А его талант проявился в Ленинграде, где он работал с ядерными изомерами. В годы Великой Отечественной войны Курчатов разработал методы защиты кораблей от магнитных мин. А после войны создал атомную и термоядерную бомбы. Под руководством академика были созданы первые в мире промышленная атомная электростанция, атомный реактор для подлодок и атомный ледокол "Ленин".В 1907 году родился Сергей Королев – советский ученый, создатель практической космонавтики. Он начинал с конструирования планеров, от них перешел к самолетам, а затем и к ракетам. В 1957 году созданная им ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. А в 1961 года Королев осуществил успешный запуск космического корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.12 января родились швейцарский педагог-гуманист Иоганн Песталоцци и американский писатель, автор "Белого клыка" и "Зова предков" Джек Лондон. Свои дни рождения также отмечают латвийский композитор Раймонд Паулс, японский писатель Харуки Мураками, российские артисты Николай Носков, Сергей Минаев.

