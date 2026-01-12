Рейтинг@Mail.ru
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260112/kak-legko-vlitsya-v-rabotu-posle-zatyazhnykh-kanikul-1126311504.html
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T22:08
2026-01-12T22:08
радио "спутник в крыму"
психология
общество
совет эксперта
новый год
работа
каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119012944_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_74f0ddcc5b76da88c8ee4843f8a6dc31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.По его мнению, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год."Это наш маршрут, который позволяет сфокусироваться, собраться, понять, что является для нас ценным, вдохновляет и помогает по утрам подниматься с кровати", — отметила специалист и рекомендовала использовать письменные практики.Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме."Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", – подытожила психолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260112/dengi-zakonchilis-kak-perezhit-golodnyy-yanvar-1151882694.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119012944_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_6d659d9ab8e0cd317c6783d6fe43cd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
психология, общество, совет эксперта, новый год, работа, каникулы
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул

Психолог рассказала как комфортно начать работать после долгих праздников

22:08 12.01.2026
 
© Фото: pixabay.comУдаленная работа
Удаленная работа
© Фото: pixabay.com
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.

"Нужно понять, что важно сделать сейчас, а остальное постараться отложить. Сначала мы перестраивались на отдых – здорово, если удалось выспаться и отдохнуть за дни новогодних каникул. Ведь эта предновогодняя гонка тоже выматывает. Поэтому сейчас важно перестроиться обратно – не торопимся, не нужно себя гнать в первый рабочий день и пытаться свернуть горы", – считает эксперт.

По его мнению, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год.
"Это наш маршрут, который позволяет сфокусироваться, собраться, понять, что является для нас ценным, вдохновляет и помогает по утрам подниматься с кровати", — отметила специалист и рекомендовала использовать письменные практики.
Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме.
"Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", – подытожила психолог.
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Вчера, 08:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Деньги закончились: как пережить "голодный" январь
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"ПсихологияОбществоСовет экспертаНовый годработаКаникулы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
23:50Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте
23:37Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников
23:15Крымский мост открыт для движения
22:59Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
22:30Удар "Орешника" по заводу во Львове и морозы в Крыму: главное за день
22:08Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
21:48В Крым прилетели фламинго
21:28Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
21:12В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана
21:00На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками
20:37Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник
20:33Крымский мост закрыт
20:23На Кубани река затопила дороги в нескольких населенных пунктах
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
Лента новостейМолния