https://crimea.ria.ru/20260112/kak-legko-vlitsya-v-rabotu-posle-zatyazhnykh-kanikul-1126311504.html
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T22:08
2026-01-12T22:08
2026-01-12T22:08
радио "спутник в крыму"
психология
общество
совет эксперта
новый год
работа
каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119012944_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_74f0ddcc5b76da88c8ee4843f8a6dc31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.По его мнению, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год."Это наш маршрут, который позволяет сфокусироваться, собраться, понять, что является для нас ценным, вдохновляет и помогает по утрам подниматься с кровати", — отметила специалист и рекомендовала использовать письменные практики.Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме."Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", – подытожила психолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260112/dengi-zakonchilis-kak-perezhit-golodnyy-yanvar-1151882694.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/03/1119012944_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_6d659d9ab8e0cd317c6783d6fe43cd31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
психология, общество, совет эксперта, новый год, работа, каникулы
Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
Психолог рассказала как комфортно начать работать после долгих праздников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым.
Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму"
дала психолог Екатерина Демурия.
"Нужно понять, что важно сделать сейчас, а остальное постараться отложить. Сначала мы перестраивались на отдых – здорово, если удалось выспаться и отдохнуть за дни новогодних каникул. Ведь эта предновогодняя гонка тоже выматывает. Поэтому сейчас важно перестроиться обратно – не торопимся, не нужно себя гнать в первый рабочий день и пытаться свернуть горы", – считает эксперт.
По его мнению, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год.
"Это наш маршрут, который позволяет сфокусироваться, собраться, понять, что является для нас ценным, вдохновляет и помогает по утрам подниматься с кровати", — отметила специалист и рекомендовала использовать письменные практики.
Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме.
"Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", – подытожила психолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.