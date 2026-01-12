Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул

https://crimea.ria.ru/20260112/kak-legko-vlitsya-v-rabotu-posle-zatyazhnykh-kanikul-1126311504.html

2026-01-12T22:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.По его мнению, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год."Это наш маршрут, который позволяет сфокусироваться, собраться, понять, что является для нас ценным, вдохновляет и помогает по утрам подниматься с кровати", — отметила специалист и рекомендовала использовать письменные практики.Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме."Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", – подытожила психолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

