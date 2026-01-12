https://crimea.ria.ru/20260112/gorod-saki-i-pyat-sel-v-krymu-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1152316832.html
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T08:56
2026-01-12T08:56
2026-01-12T08:56
отключение электроэнергии в крыму
происшествия
крым
новости крыма
саки
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360171_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_3035da8b0823a8541226ab9ecc9214d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.В воскресенье в Феодосии штормовой ветер повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего было зафиксировано 24 происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
саки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360171_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_67d14f3871858fbe69e802ed437cfdff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, происшествия, крым, новости крыма, саки, гуп рк "крымэнерго"
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел