Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T08:56
2026-01-12T08:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.В воскресенье в Феодосии штормовой ветер повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего было зафиксировано 24 происшествия.
Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии

В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел

08:56 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии частично обесточен город Саки и пять сел Сакского района, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Город Саки (частично), Сакской район: Вершинное, Трудовое, Митяево, Лесновка, Шелковичное", - говорится в сообщении.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
В воскресенье в Феодосии штормовой ветер повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.
К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего было зафиксировано 24 происшествия.
