Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина

Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина

2026-01-12T18:10

2026-01-12T18:10

2026-01-12T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Государственный Эрмитаж надеется на справедливое решение суда в Варшаве по делу российского археолога Александра Бутягина, сообщает РИА Новости.Ранее, по словам директора Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяны Умрихиной, гендиректор музея направил заявление по поводу задержания Бутягина министру юстиции – генеральному прокурору Польши. Сегодня текст обращения был опубликован пресс-службой Эрмитажа.11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину.Ранее в понедельник Варшавский окружной суд продлил арест археологу до 4 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту БутягинаОстановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в ПольшеКто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина

