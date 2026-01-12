https://crimea.ria.ru/20260112/dengi-zakonchilis-kak-perezhit-golodnyy-yanvar-1151882694.html

Деньги закончились: как пережить "голодный" январь

Деньги закончились: как пережить "голодный" январь - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Деньги закончились: как пережить "голодный" январь

Вот и отшумел Новый год. Наступило сложное время, когда до ближайшей зарплаты – под три недели, а все заначки иссякли. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T08:45

2026-01-12T08:45

2026-01-12T08:45

экономика

общество

совет эксперта

новый год

психология

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2374b2bdd18727940b1051ca7bf3a640.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вот и отшумел Новый год. Наступило сложное время, когда до ближайшей зарплаты – под три недели, а все заначки иссякли. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как правильно расходовать оставшиеся средства, чтобы благополучно дотянуть до февраля.Экономисты и психологиОб особенностях выживания в январе особенно активно говорят экономисты и психологи. Не удивляйтесь! Последние не первый год фиксируют приток обращений именно зимой, когда людей одолевает хандра, помноженная на неоправдавшиеся ожидания, и общее недовольство итогами года. Но эмоции эмоциями, а есть хочется. Поэтому – тут вступают "флейты" экономистов - необходимо взять за правило распределять финансы.С ним соглашается клинический психолог Кира Еловец. Она уверена, что в первые дни января люди склонны сравнивать собственные ожидания от прошедшего года с достигнутыми результатами. И определенная финансовая стабильность поможет прилично снизить уровень тревожности."Причиной эмоционального диссонанса чаще всего становится нивелирование значимости собственных достижений. Отсутствие определенности в финансовых вопросах только усугубляет состояние. Поэтому лучше заранее позаботиться хотя бы о ближайшем будущем", - говорит она.К сожалению, ценность подобных советов мы зачастую осознаем, только открыв пустой кошелек или дефицитный семейный бюджет. Поэтому изучить "опытные образцы" вариантов экономии можно заранее.А не взять ли лобстера? Не взять!Прожить месяц без обновок гардероба гораздо проще, чем с пустым холодильником. Поэтому рекомендуем несколько пересмотреть подход к покупке продуктов питания. Для начала следует взять за правило отовариваться только в крупных маркетах. Цены в них на порядок ниже магазинов шаговой доступности плюс есть дисконт. Перед походом надо плотно поесть – помогает от необдуманных покупок, и еще – составить список. Последний пункт убережет от позыва "А не взять ли лобстера, давно хотел!"Если же по каким-то причинам нет возможности готовить дома, посещать кулинарию следует ближе к восьми вечера. С этого времени, как правило, действуют скидки. Бояться нарваться на "просрочку" не стоит – еда весь день стояла в холодильнике.Гардеробная "диета"Если праздники прошли настолько бурно, что на ежедневно необходимой одежде появились пятна из смеси вина, слез счастья по случаю окончания 2025 года и традиционной сельди под шубой, то без обновок не обойтись. Дело это накладное, но поддающееся корректировке.Лучше делать покупки на сайтах крупных сетевых магазинов. Но есть нюансы: часть служб доставки ушла на каникулы до середины января, и нужно точно знать свой размер. Если вы не привыкли заказывать вещи через интернет, данная процедура поможет проанализировать ассортимент и узнать больше о действующих скидках.В торговом центре не чурайтесь отделов с надписью "распродажа", "прошлогодняя коллекция" и так далее. Нет ничего зазорного воспользоваться этими предложениями – лучше, чем ходить с пятном на брюках или без пуговиц на рубашке.Умейте себе отказывать. Пусть вы искали эту розовую рубашку с изображением чумного доктора в балетной пачке всю жизнь, но … Подождите месяц – или зарплата придет, или желаемая обновка подешевеет. А вдруг окажется, что она вам не так и нужна, или даже круче появится.Коммунальная экономияЕще один лайфхак касается ЖКХ: купите аэраторы на смесители. Стоят всего 100-200 рублей, а экономия воды может составить до 50% среднемесячного потребления. Также желательно реже принимать ванну. Релакс в душистой пене потребует около 150 литров воды, а за 10 минут в душе выльется 40 литров. И не накладно, и воду в водохранилищах сбережете.В общем, рекомендации просты и понятны. И главное – дадут возможность дожить до январской зарплаты, сохранив спокойствие и доброе расположение духа. Чтобы не получилось, что сначала бурно веселимся, а потом хватаемся за голову и ругаем себя последними словами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, совет эксперта, новый год, психология