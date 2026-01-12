Рейтинг@Mail.ru
Деньги закончились: как пережить "голодный" январь - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260112/dengi-zakonchilis-kak-perezhit-golodnyy-yanvar-1151882694.html
Деньги закончились: как пережить "голодный" январь
Деньги закончились: как пережить "голодный" январь - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Деньги закончились: как пережить "голодный" январь
Вот и отшумел Новый год. Наступило сложное время, когда до ближайшей зарплаты – под три недели, а все заначки иссякли. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T08:45
2026-01-12T08:45
экономика
общество
совет эксперта
новый год
психология
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2374b2bdd18727940b1051ca7bf3a640.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вот и отшумел Новый год. Наступило сложное время, когда до ближайшей зарплаты – под три недели, а все заначки иссякли. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как правильно расходовать оставшиеся средства, чтобы благополучно дотянуть до февраля.Экономисты и психологиОб особенностях выживания в январе особенно активно говорят экономисты и психологи. Не удивляйтесь! Последние не первый год фиксируют приток обращений именно зимой, когда людей одолевает хандра, помноженная на неоправдавшиеся ожидания, и общее недовольство итогами года. Но эмоции эмоциями, а есть хочется. Поэтому – тут вступают "флейты" экономистов - необходимо взять за правило распределять финансы.С ним соглашается клинический психолог Кира Еловец. Она уверена, что в первые дни января люди склонны сравнивать собственные ожидания от прошедшего года с достигнутыми результатами. И определенная финансовая стабильность поможет прилично снизить уровень тревожности."Причиной эмоционального диссонанса чаще всего становится нивелирование значимости собственных достижений. Отсутствие определенности в финансовых вопросах только усугубляет состояние. Поэтому лучше заранее позаботиться хотя бы о ближайшем будущем", - говорит она.К сожалению, ценность подобных советов мы зачастую осознаем, только открыв пустой кошелек или дефицитный семейный бюджет. Поэтому изучить "опытные образцы" вариантов экономии можно заранее.А не взять ли лобстера? Не взять!Прожить месяц без обновок гардероба гораздо проще, чем с пустым холодильником. Поэтому рекомендуем несколько пересмотреть подход к покупке продуктов питания. Для начала следует взять за правило отовариваться только в крупных маркетах. Цены в них на порядок ниже магазинов шаговой доступности плюс есть дисконт. Перед походом надо плотно поесть – помогает от необдуманных покупок, и еще – составить список. Последний пункт убережет от позыва "А не взять ли лобстера, давно хотел!"Если же по каким-то причинам нет возможности готовить дома, посещать кулинарию следует ближе к восьми вечера. С этого времени, как правило, действуют скидки. Бояться нарваться на "просрочку" не стоит – еда весь день стояла в холодильнике.Гардеробная "диета"Если праздники прошли настолько бурно, что на ежедневно необходимой одежде появились пятна из смеси вина, слез счастья по случаю окончания 2025 года и традиционной сельди под шубой, то без обновок не обойтись. Дело это накладное, но поддающееся корректировке.Лучше делать покупки на сайтах крупных сетевых магазинов. Но есть нюансы: часть служб доставки ушла на каникулы до середины января, и нужно точно знать свой размер. Если вы не привыкли заказывать вещи через интернет, данная процедура поможет проанализировать ассортимент и узнать больше о действующих скидках.В торговом центре не чурайтесь отделов с надписью "распродажа", "прошлогодняя коллекция" и так далее. Нет ничего зазорного воспользоваться этими предложениями – лучше, чем ходить с пятном на брюках или без пуговиц на рубашке.Умейте себе отказывать. Пусть вы искали эту розовую рубашку с изображением чумного доктора в балетной пачке всю жизнь, но … Подождите месяц – или зарплата придет, или желаемая обновка подешевеет. А вдруг окажется, что она вам не так и нужна, или даже круче появится.Коммунальная экономияЕще один лайфхак касается ЖКХ: купите аэраторы на смесители. Стоят всего 100-200 рублей, а экономия воды может составить до 50% среднемесячного потребления. Также желательно реже принимать ванну. Релакс в душистой пене потребует около 150 литров воды, а за 10 минут в душе выльется 40 литров. И не накладно, и воду в водохранилищах сбережете.В общем, рекомендации просты и понятны. И главное – дадут возможность дожить до январской зарплаты, сохранив спокойствие и доброе расположение духа. Чтобы не получилось, что сначала бурно веселимся, а потом хватаемся за голову и ругаем себя последними словами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119148149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3ba13fbb23068c478192055bd52f7a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, совет эксперта, новый год, психология
Деньги закончились: как пережить "голодный" январь

Как дотянуть до февраля после праздников

08:45 12.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вот и отшумел Новый год. Наступило сложное время, когда до ближайшей зарплаты – под три недели, а все заначки иссякли. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили, как правильно расходовать оставшиеся средства, чтобы благополучно дотянуть до февраля.

Экономисты и психологи

Об особенностях выживания в январе особенно активно говорят экономисты и психологи. Не удивляйтесь! Последние не первый год фиксируют приток обращений именно зимой, когда людей одолевает хандра, помноженная на неоправдавшиеся ожидания, и общее недовольство итогами года. Но эмоции эмоциями, а есть хочется. Поэтому – тут вступают "флейты" экономистов - необходимо взять за правило распределять финансы.
"До начала праздничных трат разложите по отдельным конвертам деньги на оплату коммунальных услуг, обязательные январские выплаты, транспорт, обучение детей, питание, еще один – на непредвиденные расходы", – рекомендует доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин крымского филиала Российского госуниверситета правосудия Сергей Землячев. И добавляет: если до этого не прибегали к такому виду планирования бюджета, то "в январе сможете по достоинству оценить его плюсы".
С ним соглашается клинический психолог Кира Еловец. Она уверена, что в первые дни января люди склонны сравнивать собственные ожидания от прошедшего года с достигнутыми результатами. И определенная финансовая стабильность поможет прилично снизить уровень тревожности.
"Причиной эмоционального диссонанса чаще всего становится нивелирование значимости собственных достижений. Отсутствие определенности в финансовых вопросах только усугубляет состояние. Поэтому лучше заранее позаботиться хотя бы о ближайшем будущем", - говорит она.
К сожалению, ценность подобных советов мы зачастую осознаем, только открыв пустой кошелек или дефицитный семейный бюджет. Поэтому изучить "опытные образцы" вариантов экономии можно заранее.

А не взять ли лобстера? Не взять!

Прожить месяц без обновок гардероба гораздо проще, чем с пустым холодильником. Поэтому рекомендуем несколько пересмотреть подход к покупке продуктов питания. Для начала следует взять за правило отовариваться только в крупных маркетах. Цены в них на порядок ниже магазинов шаговой доступности плюс есть дисконт. Перед походом надо плотно поесть – помогает от необдуманных покупок, и еще – составить список. Последний пункт убережет от позыва "А не взять ли лобстера, давно хотел!"
Есть смысл обратить внимание на акционные товары. Но к их покупке следует подходить с осторожностью: могут быть просроченными или вот-вот "отживут" последние дни свежести. В целях экономии и заботы о собственном здоровье имеет смысл отказаться и от полуфабрикатов – они дороже и вреднее блюд, приготовленных собственными силами. Еще одна "фишка" – брать большие пачки: и обходятся дешевле, и возвращаться в магазин придется не так часто.
Если же по каким-то причинам нет возможности готовить дома, посещать кулинарию следует ближе к восьми вечера. С этого времени, как правило, действуют скидки. Бояться нарваться на "просрочку" не стоит – еда весь день стояла в холодильнике.

Гардеробная "диета"

Если праздники прошли настолько бурно, что на ежедневно необходимой одежде появились пятна из смеси вина, слез счастья по случаю окончания 2025 года и традиционной сельди под шубой, то без обновок не обойтись. Дело это накладное, но поддающееся корректировке.
Лучше делать покупки на сайтах крупных сетевых магазинов. Но есть нюансы: часть служб доставки ушла на каникулы до середины января, и нужно точно знать свой размер. Если вы не привыкли заказывать вещи через интернет, данная процедура поможет проанализировать ассортимент и узнать больше о действующих скидках.
В торговом центре не чурайтесь отделов с надписью "распродажа", "прошлогодняя коллекция" и так далее. Нет ничего зазорного воспользоваться этими предложениями – лучше, чем ходить с пятном на брюках или без пуговиц на рубашке.
Умейте себе отказывать. Пусть вы искали эту розовую рубашку с изображением чумного доктора в балетной пачке всю жизнь, но … Подождите месяц – или зарплата придет, или желаемая обновка подешевеет. А вдруг окажется, что она вам не так и нужна, или даже круче появится.

Коммунальная экономия

В "голодный" январь можно сэкономить и на коммунальных платежах. Достаточно придерживаться нескольких правил. Замените лампы накаливания светодиодными. Стоимость одинаковая, а экономия внушительная. Доставайте продукты из морозилки заранее – не придется лишний раз включать микроволновку. Откажитесь от электрического чайника.
Еще один лайфхак касается ЖКХ: купите аэраторы на смесители. Стоят всего 100-200 рублей, а экономия воды может составить до 50% среднемесячного потребления. Также желательно реже принимать ванну. Релакс в душистой пене потребует около 150 литров воды, а за 10 минут в душе выльется 40 литров. И не накладно, и воду в водохранилищах сбережете.
В общем, рекомендации просты и понятны. И главное – дадут возможность дожить до январской зарплаты, сохранив спокойствие и доброе расположение духа. Чтобы не получилось, что сначала бурно веселимся, а потом хватаемся за голову и ругаем себя последними словами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЭкономикаОбществоСовет экспертаНовый годПсихология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
12:34Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
12:15В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
12:04ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
11:52В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
11:43В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
11:34Удары по Украине: Одесса частично обесточена
11:23В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:19Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
10:59На Кубани река затопила часть автодороги
10:41На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
10:32Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
10:27Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
10:18Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае 1:10
10:12В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
10:06От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших
09:47Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
09:35Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
09:17Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
08:56Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Лента новостейМолния