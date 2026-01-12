Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260112/chast-simferopolya-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1152318040.html
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
В Симферополе улицы и переулки, расположенные в районе железнодорожного вокзала, остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T10:32
2026-01-12T10:32
симферополь
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123719379_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3ae64b96fa397f50c8f3409899ce24bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе улицы и переулки, расположенные в районе железнодорожного вокзала, остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения в пределах трех часов, уточнили на предприятии.Ранее в понедельник были частично обесточены город Саки и пять сел Сакского района. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с ограничением электроснабжения в этом регионе.Накануне в течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах, сообщали в Главном управлении МЧС России по региону.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
симферополь, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго"
Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

В Симферополе улицы в районе железнодорожного вокзала остались без света из-за аварии

10:32 12.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБашня с часами на железнодорожном вокзале в Симферополе
Башня с часами на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе улицы и переулки, расположенные в районе железнодорожного вокзала, остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Симферополь (район ж/д вокзала), улицы: Гоголя, Дзюбанова, Жигалиной, Павленко и прилегающие к ним улицы/ переулки", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения в пределах трех часов, уточнили на предприятии.
Ранее в понедельник были частично обесточены город Саки и пять сел Сакского района. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с ограничением электроснабжения в этом регионе.
Накануне в течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах, сообщали в Главном управлении МЧС России по региону.
СимферопольОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"
 
