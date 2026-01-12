https://crimea.ria.ru/20260112/chast-simferopolya-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1152318040.html

Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

Часть Симферополя осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Часть Симферополя осталась без света из-за аварии

В Симферополе улицы и переулки, расположенные в районе железнодорожного вокзала, остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T10:32

2026-01-12T10:32

2026-01-12T10:32

симферополь

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

гуп рк "крымэнерго"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе улицы и переулки, расположенные в районе железнодорожного вокзала, остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения в пределах трех часов, уточнили на предприятии.Ранее в понедельник были частично обесточены город Саки и пять сел Сакского района. Прокуратура Крыма начала проверку в связи с ограничением электроснабжения в этом регионе.Накануне в течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах, сообщали в Главном управлении МЧС России по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без светаВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные селаНа Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется

симферополь

крым

