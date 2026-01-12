https://crimea.ria.ru/20260112/ataki-vsu-na-sevastopol-v-balaklave-povrezhdeny-doma-i-mashiny-1152317004.html
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.На территории детсада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа, повреждений здания не зафиксировано.Никто из людей не пострадал.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
В Балаклаве осколками украинских БПЛА повреждены дома и машины - Развожаев
09:35 12.01.2026 (обновлено: 09:51 12.01.2026)