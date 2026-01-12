Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.На территории детсада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа, повреждений здания не зафиксировано.Никто из людей не пострадал.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за минувший вечер и ночь дважды пытались атаковать Севастополь, сбиты четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля.

На территории детсада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа, повреждений здания не зафиксировано.
Никто из людей не пострадал.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник средства ПВО сбили над регионами России 13 беспилотников, в том числе четыре – над Крымом и акваторией Черного моря.
