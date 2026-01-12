https://crimea.ria.ru/20260112/armiya-rossii-osvobodila-novoboykovskoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1152323287.html

Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области

Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области

Российская группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Накануне подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области. 9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

