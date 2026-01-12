Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области
Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области
Российская группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T14:22
2026-01-12T14:22
россия
запорожская область
новости сво
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Накануне подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области. 9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
запорожская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, запорожская область, новости сво, министерство обороны рф
Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области

Вооруженные силы РФ освободили Новобойковское Запорожской области

14:22 12.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Накануне подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области. 9 января бойцы группировки "Восток" выбили украинские силы из Зеленого в Запорожской области. Ранее был также освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области.
РоссияЗапорожская областьНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
Лента новостейМолния