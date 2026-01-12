https://crimea.ria.ru/20260112/aeroport-krasnodara-priostanovil-rabotu-iz-za-snegopada-1152319385.html
Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
2026-01-12T11:19
2026-01-12T11:19
2026-01-12T11:19
краснодар
погода
новости
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара из-за снегопада приостановил работу до 15:00 мск для расчистки аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.Все службы аэропорта усилены и ведут постоянную работу по расчистке снега и обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади, добавили в пресс-службе.Ночью и утром в понедельник в Краснодарском крае идут обильные снегопады. В Краснодаре с утра образовались большие пробки, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
