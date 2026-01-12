Рейтинг@Mail.ru
23 тысячи выездов: как на праздниках отработала скорая помощь в Крыму - РИА Новости Крым, 12.01.2026
23 тысячи выездов: как на праздниках отработала скорая помощь в Крыму
Крымчане в новогодние праздники более 23 тысяч раз вызывали скорую медицинскую помощь, что превышает статистику прошлогодних зимних каникул. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Крымчане в новогодние праздники более 23 тысяч раз вызывали скорую медицинскую помощь, что превышает статистику прошлогодних зимних каникул. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-служба минздрава республики.В минздраве уточнили, что чаще всего медики выезжали по вызовам, связанным с температурой, повышенным артериальным давлением, травмами, болями в груди и в животе.В Крыму ранее запустили пилотный проект по подготовке фельдшеров скорой медицинской помощи. Подготовка специалистов организована службой "скорой" совместно с Крымским медколледжем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежда на проводе: как работают диспетчеры "скорой" в КрымуКак работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияМинздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
23 тысячи выездов: как на праздниках отработала скорая помощь в Крыму

13:15 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Крымчане в новогодние праздники более 23 тысяч раз вызывали скорую медицинскую помощь, что превышает статистику прошлогодних зимних каникул. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-служба минздрава республики.

"За период с 30 декабря 2025 по 11 января 2026 года службой скорой медицинской помощи Крыма осуществлено 23 553 выездов, за аналогичный период прошлого года - 20 780", - сообщили в профильном министерстве со ссылкой на данные Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи.

В минздраве уточнили, что чаще всего медики выезжали по вызовам, связанным с температурой, повышенным артериальным давлением, травмами, болями в груди и в животе.
В Крыму ранее запустили пилотный проект по подготовке фельдшеров скорой медицинской помощи. Подготовка специалистов организована службой "скорой" совместно с Крымским медколледжем.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
