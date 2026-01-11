Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/zaporozhskaya-oblast-ostalas-bez-sveta-i-vody-1152307795.html
Запорожская область осталась без света и воды
Запорожская область осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Запорожская область осталась без света и воды
В воскресенье жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T16:17
2026-01-11T16:17
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий
жкх
общество
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512128_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25523df97fa1b3aadd86fa33153451bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, света нет в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск. Балицкий отметил, что специалисты работают над устранением аварийной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512128_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_489190db29c9d940ad90e3510b61349d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, жкх, общество, происшествия, новости
Запорожская область осталась без света и воды

В Запорожской области больше 50 тысяч жителей остались без света и воды – Балицкий

16:17 11.01.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЛЭП в Запорожской области
ЛЭП в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, света нет в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск.
"Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46 125 абонентов. Водоснабжение приостановилось в семи населенных пунктах и затронуло 10 869 абонентов", - написал он в Telegram.
Балицкий отметил, что специалисты работают над устранением аварийной ситуации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьНовые регионы РоссииЕвгений БалицкийЖКХОбществоПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Кличко сделал резкое заявление об Украине
16:31Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии
16:17Запорожская область осталась без света и воды
16:09В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
15:57Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань
15:38Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
15:12Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
14:54На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
14:33Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
14:09Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
13:49В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
13:36Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
13:22Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья
13:10Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас
12:52В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
12:41ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
12:27Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области
12:24Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
12:18Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
11:50Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Лента новостейМолния