Запорожская область осталась без света и воды
11.01.2026
2026-01-11T16:17
2026-01-11T16:17
2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его данным, света нет в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск.
"Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46 125 абонентов. Водоснабжение приостановилось в семи населенных пунктах и затронуло 10 869 абонентов", - написал он в Telegram.
Балицкий отметил, что специалисты работают над устранением аварийной ситуации.
