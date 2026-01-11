https://crimea.ria.ru/20260111/zaporozhskaya-oblast-ostalas-bez-sveta-i-vody-1152307795.html

Запорожская область осталась без света и воды

2026-01-11T16:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье жители пяти муниципальных округов и двух городов в Запорожской области остались без электричества. Отключения затронули 46 125 абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, света нет в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск. Балицкий отметил, что специалисты работают над устранением аварийной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

