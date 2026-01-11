Рейтинг@Mail.ru
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Два человека пострадали в столкновении иномарок в Черноморском районе Крыма. Авария произошла на дороге Черноморское - Воинка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T11:50
2026-01-11T11:50
ситуация на дорогах крыма
крым
черноморский район
госавтоинспекция крыма
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении иномарок в Черноморском районе Крыма. Авария произошла на дороге Черноморское - Воинка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным полиции, около 8.30 утра в воскресенье водителя автомобиля Volkswagen Passat занесло на встречную полосу, где машина в столкнулась с Opel Vectra.На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭПЧетверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской областиФургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой
крым
черноморский район
крым, черноморский район, госавтоинспекция крыма, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП

В Черноморском районе Крыма два водителя пострадали в столкновении иномарок на встречке

11:50 11.01.2026
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Черноморском районе Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении иномарок в Черноморском районе Крыма. Авария произошла на дороге Черноморское - Воинка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
По данным полиции, около 8.30 утра в воскресенье водителя автомобиля Volkswagen Passat занесло на встречную полосу, где машина в столкнулась с Opel Vectra.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Черноморском районе Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма

"В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Черноморском районе Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма
Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму.
В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
Четверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской области
Фургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой
 
