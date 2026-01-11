https://crimea.ria.ru/20260111/zaneslo-na-vstrechku-v-krymu-dva-cheloveka-postradali-v-dtp-1152301634.html
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в столкновении иномарок в Черноморском районе Крыма. Авария произошла на дороге Черноморское - Воинка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.По данным полиции, около 8.30 утра в воскресенье водителя автомобиля Volkswagen Passat занесло на встречную полосу, где машина в столкнулась с Opel Vectra.На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.Ранее сообщалось, что пешеход погиб под колесами иномарки на трассе "Таврида" в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭПЧетверо взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Архангельской областиФургон насмерть сбил пенсионерку под Ялтой
