Захват президента Венесуэлы и удар "Орешником" по Украине – топ недели

США нанесли масштабный удар по Венесуэле, захватили президента страны Николаса Мадуро c супругой и произвели силовое задержание танкера "Маринера" с россиянами

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. США нанесли масштабный удар по Венесуэле, захватили президента страны Николаса Мадуро c супругой и произвели силовое задержание танкера "Маринера" с россиянами на борту. Новый удар ракетным комплексом "Орешник" нанесен по критически важным объектам Украины. У берегов Турции дрон атаковал танкер Elbus под флагом Палау. После атаки поврежден автомобильный мост на границе с Крымом. Новые назначения на Украине – кто какие должности занял и что это значит. Землетрясение произошло в Сочи. Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть.О главных событиях этой недели – в подборке РИА Новости Крым.Операция США по захвату властей Венесуэлы3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства.5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В тот же день присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в сфере международных отношений. Он предположил, что если американское правительство не отпустит Мадуро, то венесуэльский президент может стать новым "латиноамериканским Нельсоном Манделой".Удар "Орешником" по УкраинеВ пятницу в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.Позже мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал, что ракеты, выпущенные из комплекса "Орешник" по объектам в городе, не имели боевой части, при этом повреждения от их ударов ужасны. Австрийский политолог Герхард Манготт в интервью Reuters заявил, что западным странам стоит расценивать удар российского новейшего ракетного комплекса "Орешник" по Украине как предупреждение союзникам Владимира Зеленского, которые вознамерились разместить свои войска на территории Украины.Силовой захват нефтяного танкера "Маринера"7 января США захватили следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Экипаж судна состоял из 28 человек: 17 граждан Украины, 6 граждан Грузии, 3 – Индии, 2 – России. Судно изначально было зафрахтовано частным трейдером под флагом Гайаны. Корабль береговой охраны США потребовал, чтобы судно двигалось в порт США, мотивируя это тем, что Вашингтон не получил подтверждения от властей Гайаны в том, что эта страна предоставила судну свой флаг. Судно не подчинилось, сменило курс и ушло от берегов Венесуэлы в Атлантический океан. По пути капитан сменил название танкера и получил от капитана порта Сочи временную регистрацию под российский флаг.МИД России выразило серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США незаконной силовой акцией против нефтяного танкера "Маринера". Согласно заявлению ведомства, судно осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. Американские власти неоднократно получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе, остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, очевидно неприменимых к "Маринере".В ответ на обращение МИД РФ президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух российских граждан из экипажа захваченного танкера.Уже 9 января американский лидер заявил, что с захваченного американскими силами танкера "Маринера" разгружают топливо.Удары по Украине: города без света, тепла и водыВ пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ходе массированной атаки поражены критически важные объекты инфраструктуры в украинской столице, из-за чего в городе возникли перебои с электроснабжением.Левый берег города частично обесточен, работа метро ограничена, на маршруты выпущены дополнительные автобусы для заменена электротранспорта. Введены экстренные отключения электроэнергии. На правом же берегу, согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, отключения продолжаются по графикам.Позже Кличко призвал жителей столицы временно покинуть город из-за отсутствия электро- и теплоснабжения, а также проблем с водой. По его данным, половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч – остается без штатной подачи ресурсов.На следующий день, 10 января, министерство энергетики Украины сообщило о новых отключениях света. В Днепропетровской области из-за нанесенных ударов по инфраструктуре обесточены свыше 130 тысяч потребителей. В Киеве же по-прежнему без ресурса остаются более 10 тысяч абонентов.Атака танкера у берегов ТурцииТанкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны, сообщает газета Kastamonu Guncel. Удар был нанесен по "верхней части" судна, уточняется в публикации.Автомобильный мост на границе Крыма поврежден БПЛА7 января после атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось, подчеркнул губернатор.Новые назначения на руководящих постах УкраиныНа Украине снова прошла волна кадровых изменений на руководящих постах. По требованию главы киевского режима Владимира Зеленского Василий Малюк* написал заявление об отставке с должности главы СБУ. Ему поручено сосредоточиться на боевой работе, которой тот продолжит заниматься в структуре СБУ.В этот же день Зеленский встретился с начальником центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой, которого назначил врио главы службы, и обсудил с ним готовящиеся Украиной сейчас специальные операции.Политолог и публицист, ветеран СВО Станислав Смагин рассказал РИА Новости Крым, что очередная волна назначений на руководящие посты имеет двойное значение и является сигналом России. По его мнению, происходящие на Украине в последние дни массовые замены силовиков на руководящих постах, как и другие ротации на должностях в украинской власти, прежде всего важны для украинского "элитного клуба", который назначает этих персоналий.Землетрясение в СочиЗемлетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи в воскресенье днем. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 12:47 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 км, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах – к юго-востоку от Лазаревского.Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла, проинформировал мэр курорта Андрей Прошунин. По его данным, толчки ощутили жители Магри, Лазаревского и Лоо. Пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет.Мусульманские сектанты испортили старинную мечеть в КрымуРелигиозные сектанты, незаконно захватившие одну из старейших мечетей в Евпатории - Хан Джами, привели в упадок объект культурного наследия федерального значения. Мечеть нуждается в капитальном ремонте, заявили в Духовном управлении мусульман Крыма.Там также описана предыстория вопроса захвата старинной мечети последователями хабашизма и их выдворения с помощью правоохранительных органов, при котором сектанты, чья община в Крыму была ликвидирована еще 7 мая 2025 года, оказывали сопротивление.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

