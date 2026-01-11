https://crimea.ria.ru/20260111/vsu-pytalis-s-pomoschyu-drona-ustanovit-ukrainskiy-flag-v-kupyanske-1152303682.html

ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске

ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске

Российские бойцы уничтожили дрон, который пытался установить флаг Украины в освобожденном Купянске. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2026

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

купянск

харьковская область

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Российские бойцы уничтожили дрон, который пытался установить флаг Украины в освобожденном Купянске. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении бойцы группировки "запад" отбили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

