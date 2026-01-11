https://crimea.ria.ru/20260111/vsu-pytalis-s-pomoschyu-drona-ustanovit-ukrainskiy-flag-v-kupyanske-1152303682.html
ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске - РИА Новости Крым, 11.01.2026
ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
Российские бойцы уничтожили дрон, который пытался установить флаг Украины в освобожденном Купянске. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T12:41
2026-01-11T12:41
2026-01-11T12:48
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
купянск
харьковская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152303565_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_dfe9df65fceff5bd259971f43fd1f99b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Российские бойцы уничтожили дрон, который пытался установить флаг Украины в освобожденном Купянске. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении бойцы группировки "запад" отбили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
купянск
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152303565_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1bff894a54dc5945653af9f73a233a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, купянск, харьковская область, потери всу
ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
Армия России сорвала попытку ВСУ установить украинский флаг в Купянске при помощи дрона
12:41 11.01.2026 (обновлено: 12:48 11.01.2026)