ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске

Российские бойцы уничтожили дрон, который пытался установить флаг Украины в освобожденном Купянске. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T12:41
2026-01-11T12:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Российские бойцы уничтожили дрон, который пытался установить флаг Украины в освобожденном Купянске. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, на Купянском направлении бойцы группировки "запад" отбили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков.
12:41 11.01.2026 (обновлено: 12:48 11.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА на Купянском участке фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Российские бойцы уничтожили дрон, который пытался установить флаг Украины в освобожденном Купянске. Об этом сообщили в Минобороны.
"Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, на Купянском направлении бойцы группировки "запад" отбили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков.
