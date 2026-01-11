https://crimea.ria.ru/20260111/v-zhitomirskoy-oblasti-ukrainy-porazhena-kriticheskaya-infrastruktura-1152299982.html
В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура
В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура
Серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в нескольких областях Украины. В Житомирской области повреждена критическая инфраструктура. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T10:23
2026-01-11T10:23
2026-01-11T10:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в нескольких областях Украины. В Житомирской области повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Кроме тог, взрывы гремели в Киеве и Харькове.По информации главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, в городе поврежден инфраструктурный объект. Удары пришлись по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура, рапортовал глава местной военной администрации Олег Кипер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
