https://crimea.ria.ru/20260111/v-zhitomirskoy-oblasti-ukrainy-porazhena-kriticheskaya-infrastruktura-1152299982.html

В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура

В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 11.01.2026

В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура

Серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в нескольких областях Украины. В Житомирской области повреждена критическая инфраструктура. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T10:23

2026-01-11T10:23

2026-01-11T10:23

украина

взрыв

удары по украине

житомирская область

киев

харьков

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152299776_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_28c6f7a957829a6c3a554ffccf22d12e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в нескольких областях Украины. В Житомирской области повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Кроме тог, взрывы гремели в Киеве и Харькове.По информации главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, в городе поврежден инфраструктурный объект. Удары пришлись по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура, рапортовал глава местной военной администрации Олег Кипер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

житомирская область

киев

харьков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, удары по украине, житомирская область, киев, харьков, новости сво, новости