В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в нескольких областях Украины. В Житомирской области повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Кроме тог, взрывы гремели в Киеве и Харькове.По информации главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, в городе поврежден инфраструктурный объект. Удары пришлись по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура, рапортовал глава местной военной администрации Олег Кипер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:23 11.01.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямВ Житомирской области Украины повреждена критическая инфраструктура
В Житомирской области Украины повреждена критическая инфраструктура
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в нескольких областях Украины. В Житомирской области повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Повреждена критическая инфраструктура в Житомирской области. Вспыхнули пожары. Ликвидация возгораний осложняется повторными воздушными тревогами", - сказано в сообщении.
Кроме тог, взрывы гремели в Киеве и Харькове.
По информации главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, в городе поврежден инфраструктурный объект. Удары пришлись по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова.
Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура, рапортовал глава местной военной администрации Олег Кипер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаВзрывУдары по УкраинеЖитомирская областьКиевХарьковНовости СВОНовости
 
