В воскресенье Крым накроет Балканский циклон - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В воскресенье Крым накроет Балканский циклон
В воскресенье в Крыму резко ухудшится погода и похолодает. В регионе действует штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, дожди, снег и подъем уровня...
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму резко ухудшится погода и похолодает. В регионе действует штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, дожди, снег и подъем уровня воды в реках. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре..В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...7, с понижением к вечеру до 0…-2.В Севастополе облачно. Ночью дождь временами сильный, днем дождь, переходящий в снег. Ветер южный ночью 6-11 м/с, утром 15-20 м/с, днем северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...9, с понижением к вечеру до 0...-2. Вечером на дорогах местами ожидается гололедица.На побережье ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается до +10 градусов, дожди, на восточном побережье со снегом. В Евпатории днем и ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем дождь перейдет в снег.Накануне на территории Республики Крым был введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.В Севастополе 11 января также объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
В воскресенье Крым накроет Балканский циклон

В Крыму в воскресенье ожидаются сильные дожди со снегом и штормовой ветер

00:01 11.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму резко ухудшится погода и похолодает. В регионе действует штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, дожди, снег и подъем уровня воды в реках. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре..

"Балканский циклон обусловит в Крыму сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный усилится до 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…7, на южном и восточном побережье до +10 с понижением к вечеру -2…+3", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...7, с понижением к вечеру до 0…-2.
В Севастополе облачно. Ночью дождь временами сильный, днем дождь, переходящий в снег. Ветер южный ночью 6-11 м/с, утром 15-20 м/с, днем северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...9, с понижением к вечеру до 0...-2. Вечером на дорогах местами ожидается гололедица.
На побережье ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается до +10 градусов, дожди, на восточном побережье со снегом. В Евпатории днем и ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем дождь перейдет в снег.
Накануне на территории Республики Крым был введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
В Севастополе 11 января также объявлено штормовое предупреждение.
