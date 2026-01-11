https://crimea.ria.ru/20260111/v-voskresene-krym-nakroet-balkanskiy-tsiklon-1152292972.html

В воскресенье Крым накроет Балканский циклон

В воскресенье в Крыму резко ухудшится погода и похолодает. В регионе действует штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, дожди, снег и подъем уровня... РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму резко ухудшится погода и похолодает. В регионе действует штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, дожди, снег и подъем уровня воды в реках. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре..В Симферополе облачно. Дождь, днем переходящий в мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...7, с понижением к вечеру до 0…-2.В Севастополе облачно. Ночью дождь временами сильный, днем дождь, переходящий в снег. Ветер южный ночью 6-11 м/с, утром 15-20 м/с, днем северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...9, с понижением к вечеру до 0...-2. Вечером на дорогах местами ожидается гололедица.На побережье ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью и днем ожидается до +10 градусов, дожди, на восточном побережье со снегом. В Евпатории днем и ночью столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов, днем дождь перейдет в снег.Накануне на территории Республики Крым был введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.В Севастополе 11 января также объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

