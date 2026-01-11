Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе создали семь новых заповедников - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/v-sevastopolya-sozdali-sem-novykh-zapovednikov-1152312049.html
В Севастополе создали семь новых заповедников
В Севастополе создали семь новых заповедников - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Севастополе создали семь новых заповедников
В Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Об этом в День заповедников и национальных парков России РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T19:41
2026-01-11T19:41
севастополь
михаил развожаев
заповедники
заповедники крыма
оопт
природа
экология
новости севастополя
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152310697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c58c47c08d0141f258dbdad8f5352db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Об этом в День заповедников и национальных парков России рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что всего на территории Севастополя расположены 19 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Среди них — природный парк "Максимова дача", шесть государственных заказников, включая крупнейший "Байдарский", и 12 памятников природы.Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251105/nulevaya-tochka-otscheta-chto-znachit-dlya-kryma-mys-martyan-kak-zapovednik-1150560158.html
севастополь
заповедники
заповедники крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152310697_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5e2a9fee342b584405e7d1c6eb20167c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, заповедники, заповедники крыма, оопт, природа, экология, новости севастополя, праздники и памятные даты
В Севастополе создали семь новых заповедников

В Севастополе после возвращения в Россию появилось семь новых заповедников - Развожаев

19:41 11.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевОсобо охраняемая природная территория в Севастополе
Особо охраняемая природная территория в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Об этом в День заповедников и национальных парков России рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что всего на территории Севастополя расположены 19 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Среди них — природный парк "Максимова дача", шесть государственных заказников, включая крупнейший "Байдарский", и 12 памятников природы.
Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.
"Особенно активно сеть ООПТ в регионе расширялась после возвращения города-героя в Россию: за это время было создано семь новых охраняемых зон, в том числе заказники "Караньский" и "Ласпи", а также уникальные памятники природы — от фисташковых рощ до вековых дубов. Благодаря этому доля заповедных территорий в Севастополе превышает 28% от общей площади региона — это один из самых высоких показателей в стране.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Земляничник на мысе Мартьян - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
5 ноября 2025, 08:15Радио "Спутник в Крыму"
Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
 
СевастопольМихаил РазвожаевЗаповедникиЗаповедники КрымаООПТПриродаЭкологияНовости СевастополяПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
23:31В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:59Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день
21:54В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:46Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок
21:33Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
21:11В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
20:51Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон
20:37Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год
20:20Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
20:14Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
20:01Небо на Россией снова озарили северные сияния
19:41В Севастополе создали семь новых заповедников
19:27Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья
19:06Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов
18:55В Севастополе остановили морской транспорт
18:51Захват президента Венесуэлы и удар "Орешником" по Украине – топ недели
18:27Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
18:05Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния