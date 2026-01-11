https://crimea.ria.ru/20260111/v-sevastopolya-sozdali-sem-novykh-zapovednikov-1152312049.html

В Севастополе создали семь новых заповедников

В Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Об этом в День заповедников и национальных парков России РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Об этом в День заповедников и национальных парков России рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что всего на территории Севастополя расположены 19 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Среди них — природный парк "Максимова дача", шесть государственных заказников, включая крупнейший "Байдарский", и 12 памятников природы.Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

