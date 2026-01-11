https://crimea.ria.ru/20260111/v-sevastopolya-sozdali-sem-novykh-zapovednikov-1152312049.html
В Севастополе создали семь новых заповедников
В Севастополе создали семь новых заповедников - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Севастополе создали семь новых заповедников
В Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Об этом в День заповедников и национальных парков России РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T19:41
2026-01-11T19:41
2026-01-11T19:41
севастополь
михаил развожаев
заповедники
заповедники крыма
оопт
природа
экология
новости севастополя
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152310697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c58c47c08d0141f258dbdad8f5352db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий. Об этом в День заповедников и национальных парков России рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что всего на территории Севастополя расположены 19 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Среди них — природный парк "Максимова дача", шесть государственных заказников, включая крупнейший "Байдарский", и 12 памятников природы.Они занимают более 25 тысяч гектаров или 28 процентов от общей площади региона.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251105/nulevaya-tochka-otscheta-chto-znachit-dlya-kryma-mys-martyan-kak-zapovednik-1150560158.html
севастополь
заповедники
заповедники крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152310697_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5e2a9fee342b584405e7d1c6eb20167c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, заповедники, заповедники крыма, оопт, природа, экология, новости севастополя, праздники и памятные даты
В Севастополе создали семь новых заповедников
В Севастополе после возвращения в Россию появилось семь новых заповедников - Развожаев