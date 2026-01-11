Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе запускают движение морского транспорта на Северную - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Севастополе запускают движение морского транспорта на Северную
В Севастополе запускают движение морского транспорта на Северную - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Севастополе запускают движение морского транспорта на Северную
Катера и паромы возобновляют рейсы на Северную через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Катера и паромы возобновляют рейсы на Северную через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Накануне в дептрансе предупредили, что катера и паромы в воскресенье не будут перевозить пассажиров в связи с непогодой.В МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе запускают движение морского транспорта на Северную

В Севастополе возобновляют рейсы морского пассажирского транспорта на Северную

10:49 11.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Катера и паромы возобновляют рейсы на Северную через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Накануне в дептрансе предупредили, что катера и паромы в воскресенье не будут перевозить пассажиров в связи с непогодой.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение на линии "Графская пристань - Северная" с 11:00", - говорится в сообщении.
В МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.
На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
