В Севастополе весь день будут слышны взрывы
В Севастополе в воскресенье военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до вечера каждый час будут слышны звуки взрывов, предупредил... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T10:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до вечера каждый час будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22:00. Они будут проходить в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
