В Севастополе весь день будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Севастополе весь день будут слышны взрывы
В Севастополе весь день будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Севастополе весь день будут слышны взрывы
В Севастополе в воскресенье военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до вечера каждый час будут слышны звуки взрывов, предупредил... РИА Новости Крым, 11.01.2026
севастополь
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147081267_19:0:1706:949_1920x0_80_0_0_4688b3f6151c633d3a2e907a920e19a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до вечера каждый час будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22:00. Они будут проходить в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
севастополь
В Севастополе весь день будут слышны взрывы

В Севастополе до вечера будут слышны взрывы – флот тренируется уничтожать диверсантов

10:56 11.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до вечера каждый час будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22:00. Они будут проходить в районе Северного и Южного молов.
"Каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание", - написал он в Telegram.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
