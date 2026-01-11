В Севастополе весь день будут слышны взрывы

https://crimea.ria.ru/20260111/v-sevastopole-ves-den-budut-slyshny-vzryvy-1152300431.html

В Севастополе в воскресенье военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до вечера каждый час будут слышны звуки взрывов, предупредил... РИА Новости Крым, 11.01.2026

севастополь

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. В городе до вечера каждый час будут слышны звуки взрывов, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что тренировки продлятся ориентировочно до 22:00. Они будут проходить в районе Северного и Южного молов.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

