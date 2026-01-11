В Севастополе остановили морской транспорт

https://crimea.ria.ru/20260111/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1152310815.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организовали компенсационные маршруты. Автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Морской пассажирский транспорт в городе периодически останавливают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

