В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт
Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Работа катеров и паромов в Севастополе приостановлена. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организовали компенсационные маршруты. Автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Морской пассажирский транспорт в городе периодически останавливают из-за непогоды или в целях безопасности.
В Севастополе остановили морской транспорт
18:55 11.01.2026 (обновлено: 18:56 11.01.2026)