В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ
В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ
В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ
В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ
С 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов."С 1 марта вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал Колунов РИА Новости.По его словам, это решение позволит избежать просрочек и начисления пени."Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени", — заключил он.В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое изменит средний индекс платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года на 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя. Для Республики Крым средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 11,9%. Для города федерального значения Севастополь он поднимется до 13,8%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за годКрым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУКак изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году
россия, жкх, товары и услуги, общество, новости, государственная дума рф
В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ

В России с марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней

10:38 11.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕдиный платежный документ
Единый платежный документ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"С 1 марта вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал Колунов РИА Новости.
По его словам, это решение позволит избежать просрочек и начисления пени.
"Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени", — заключил он.
В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое изменит средний индекс платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года на 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя.
Для Республики Крым средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 11,9%. Для города федерального значения Севастополь он поднимется до 13,8%.
