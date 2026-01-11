https://crimea.ria.ru/20260111/v-rossii-s-1-marta-izmenyat-sroki-oplaty-uslug-zhkkh-1152297569.html

В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ

В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости Крым, 11.01.2026

В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T10:38

2026-01-11T10:38

2026-01-11T10:38

россия

жкх

товары и услуги

общество

новости

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111845/30/1118453006_0:267:3095:2008_1920x0_80_0_0_881e1fdb4065fcffd46d589b4034618f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. С 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов."С 1 марта вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал Колунов РИА Новости.По его словам, это решение позволит избежать просрочек и начисления пени."Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать "коммуналку" после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени", — заключил он.В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое изменит средний индекс платы за жилищно-коммунальные услуги во всех регионах России с 1 января 2026 года на 1,7%. Второе повышение, осенью, станет более значительным, в том числе для Крыма и Севастополя. Для Республики Крым средний индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 октября 2026 года составит 11,9%. Для города федерального значения Севастополь он поднимется до 13,8%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за годКрым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУКак изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, товары и услуги, общество, новости, государственная дума рф