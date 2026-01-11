Рейтинг@Mail.ru
В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
Городские службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. На дороги для борьбы с гололедом вышло семь спецмашин. Об... РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. На дороги для борьбы с гололедом вышло семь спецмашин. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В воскресенье в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
крым, симферополь, крымская погода, погода в крыму, городская среда, новости крыма
В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника

Городские службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в ожидании шторма

16:09 11.01.2026
 
© Администрация СимферополяНа дороги Симферополя вышла спецтехника
На дороги Симферополя вышла спецтехника
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. На дороги для борьбы с гололедом вышло семь спецмашин. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"На дежурство вышли семь комбинированных машин. В случае выпадения снега и образования гололедицы они будут проводить обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами для обеспечения безопасного дорожного движения. При необходимости парк техники будет дополнительно усилен", - сказано в сообщении симферопольских властей.
В воскресенье в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья.
При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
КрымСимферопольКрымская погодаПогода в КрымуГородская средаНовости Крыма
 
