В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника

В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой. На дороги для борьбы с гололедом вышло семь спецмашин. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В воскресенье в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

