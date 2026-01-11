https://crimea.ria.ru/20260111/v-krymu-vysadili-bolee-222-gektarov-novykh-lesov-1152298917.html
В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов
В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов
В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов. Такие данные... РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов. Такие данные в День заповедников и национальных парков России приводит глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в настоящее время на полуострове насчитывается 210 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения общей площадью 226,6 тысячи гектаров. Они включают морские акватории, горные массивы и лесные зоны.Кроме того, в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес" в республике были высажены больше 450 тысяч сеянцев основных лесных пород, включая сосну, дуб, ясень, гледичию, лох, акацию и клен. Работы прошли в Бахчисарайском, Белогорском, Сакском, Симферопольском, Старокрымском и Раздольненском лесничествах на площади более 222 гектаров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов. Такие данные в День заповедников и национальных парков России приводит глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в настоящее время на полуострове насчитывается 210 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения общей площадью 226,6 тысячи гектаров. Они включают морские акватории, горные массивы и лесные зоны.
"По охраняемым территориям проложено более 80 экологических маршрутов. Эта работа продолжается. Например, в 2025 году был открыт экскурсионный автомобильный маршрут "Восточные ворота Чуфут-Кале" общей протяженностью более трех километров", - написал глава Крыма в Telegram.
Кроме того, в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес" в республике были высажены больше 450 тысяч сеянцев основных лесных пород, включая сосну, дуб, ясень, гледичию, лох, акацию и клен.
Работы прошли в Бахчисарайском, Белогорском, Сакском, Симферопольском, Старокрымском и Раздольненском лесничествах на площади более 222 гектаров.
