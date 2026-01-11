https://crimea.ria.ru/20260111/v-kerchi-proizoshel-naval-sudov-na-yakornoy-stoyanke--chto-izvestno-1152303808.html
В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. Об инциденте сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.После инцидента разлива нефтепродуктов нет, в помощи суда не нуждаются и стоят на якорях, добавили в МЧС.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
