В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260111/v-kerchi-proizoshel-naval-sudov-na-yakornoy-stoyanke--chto-izvestno-1152303808.html
В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. Об инциденте сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T12:52
2026-01-11T12:58
крым
керчь
шторм
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a0d5388fde77bdd9a02d7ec958634550.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. Об инциденте сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.После инцидента разлива нефтепродуктов нет, в помощи суда не нуждаются и стоят на якорях, добавили в МЧС.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
12:52 11.01.2026 (обновлено: 12:58 11.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. Об инциденте сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

"В городе Керчь на якорной стоянке №471 произошел навал судов т/к (танкер - ред.) "Санар-14" и т/х (теплоход - ред.) "Виктор Таратин". Пострадавших нет", - отметили спасатели.

После инцидента разлива нефтепродуктов нет, в помощи суда не нуждаются и стоят на якорях, добавили в МЧС.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
