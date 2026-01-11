https://crimea.ria.ru/20260111/v-kerchi-na-tri-nedeli-zakryvayut-dvizhenie-po-odnoy-iz-dorog-1152310534.html
В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи с 12 января вводят временное ограничение движение по дороге-дублеру вдоль микрорайона Нижний Солнечный, сообщают в администрации города.Запрет на проезд коснется только личного транспорта. Общественный же будет курсировать в штатном режиме с заездом на остановочные пункты в районе Нижнего Солнечного для посадки и высадки пассажиров.Власти города просят гостей и жителей Керчи заранее планировать свой маршрут через новый путепровод на шоссе Героев Сталинграда.Ранее сообщалось, что участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
