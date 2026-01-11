Рейтинг@Mail.ru
В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
Ситуация на дорогах Крыма
В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
В Керчи с 12 января вводят временное ограничение движение по дороге-дублеру вдоль микрорайона Нижний Солнечный, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи с 12 января вводят временное ограничение движение по дороге-дублеру вдоль микрорайона Нижний Солнечный, сообщают в администрации города.Запрет на проезд коснется только личного транспорта. Общественный же будет курсировать в штатном режиме с заездом на остановочные пункты в районе Нижнего Солнечного для посадки и высадки пассажиров.Власти города просят гостей и жителей Керчи заранее планировать свой маршрут через новый путепровод на шоссе Героев Сталинграда.Ранее сообщалось, что участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты.
https://crimea.ria.ru/20251230/v-kerchi-otkryli-vazhnuyu-transportnuyu-razvyazku-1152092825.html
В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог

В Керчи на три недели ограничат движение по дороге вдоль микрорайона Нижний Солнечный

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Керчи с 12 января вводят временное ограничение движение по дороге-дублеру вдоль микрорайона Нижний Солнечный, сообщают в администрации города.
Запрет на проезд коснется только личного транспорта. Общественный же будет курсировать в штатном режиме с заездом на остановочные пункты в районе Нижнего Солнечного для посадки и высадки пассажиров.
"Ориентировочный срок ограничения - три недели", – добавили в администрации.
Власти города просят гостей и жителей Керчи заранее планировать свой маршрут через новый путепровод на шоссе Героев Сталинграда.
Ранее сообщалось, что участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты.
