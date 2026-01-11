Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/v-feodosii-veter-povalil-derevya-i-ostavil-bez-sveta-prigorodnye-sela-1152305445.html
В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села - РИА Новости Крым, 11.01.2026
В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
Шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T13:49
2026-01-11T13:49
крым
феодосия
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304890_0:328:592:661_1920x0_80_0_0_f233e98772477b09cbdbad88a9b06a3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Об этом сообщили в городской администрации.Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света в результате повреждения линий электропередачи, добавили власти. Бригады Феодосийского РЭС уже проводят аварийно-восстановительные работы.Ранее в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья. При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304890_0:292:592:736_1920x0_80_0_0_b60745dbe4409c4f3fe364ced610aa95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма
В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села

В Феодосии ветер повалил деревья на дороги и оставил без света пригородные села

13:49 11.01.2026
 
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВетер повалил деревья в Феодосии
Ветер повалил деревья в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Об этом сообщили в городской администрации.
"В результате сильного ветра в Феодосии произошло падение деревьев и крупных веток в разных районах города. Так, крупные деревья упали на ул. Куйбышева, Горького, пер. Танкистов, Полтавском, на набережной Десантников. Бригады "Феодосийской службы благоустройства" проводят распил упавших деревьев. Прерогатива отдается освобождению проезжей части улично-дорожной сети от образовавшихся преград", - говорится в сообщении.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВетер повалил деревья в Феодосии
Ветер повалил деревья в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
Ветер повалил деревья в Феодосии
Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света в результате повреждения линий электропередачи, добавили власти. Бригады Феодосийского РЭС уже проводят аварийно-восстановительные работы.
Ранее в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВетер повалил деревья в Феодосии
Ветер повалил деревья в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
Ветер повалил деревья в Феодосии
При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымФеодосияКрымская погодаПогода в КрымуШтормШтормовое предупреждениеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Кличко сделал резкое заявление об Украине
16:31Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии
16:17Запорожская область осталась без света и воды
16:09В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
15:57Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань
15:38Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
15:12Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
14:54На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
14:33Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
14:09Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
13:49В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
13:36Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
13:22Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья
13:10Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас
12:52В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
12:41ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
12:27Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области
12:24Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
12:18Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
11:50Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Лента новостейМолния