В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Об этом сообщили в городской администрации.
"В результате сильного ветра в Феодосии произошло падение деревьев и крупных веток в разных районах города. Так, крупные деревья упали на ул. Куйбышева, Горького, пер. Танкистов, Полтавском, на набережной Десантников. Бригады "Феодосийской службы благоустройства" проводят распил упавших деревьев. Прерогатива отдается освобождению проезжей части улично-дорожной сети от образовавшихся преград", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света в результате повреждения линий электропередачи, добавили власти. Бригады Феодосийского РЭС уже проводят аварийно-восстановительные работы.
Ранее в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья.
При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.