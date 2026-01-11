https://crimea.ria.ru/20260111/v-feodosii-veter-povalil-derevya-i-ostavil-bez-sveta-prigorodnye-sela-1152305445.html

В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села

В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села - РИА Новости Крым, 11.01.2026

В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села

Шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T13:49

2026-01-11T13:49

2026-01-11T13:49

крым

феодосия

крымская погода

погода в крыму

шторм

штормовое предупреждение

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304890_0:328:592:661_1920x0_80_0_0_f233e98772477b09cbdbad88a9b06a3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Об этом сообщили в городской администрации.Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света в результате повреждения линий электропередачи, добавили власти. Бригады Феодосийского РЭС уже проводят аварийно-восстановительные работы.Ранее в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья. При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма