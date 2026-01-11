Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
2026-01-11T13:36
2026-01-11T13:36
украина
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
энергосистема украины
в мире
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Армия России поразила военно-промышленный комплекс Украины: уничтожены объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Цели поражены сразу в 149 районах, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в Киеве и Харькове. В Житомирской области горит критическая инфраструктура.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по Украине – что пораженоПовреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"Кличко призвал жителей Киева покинуть город
украина
украина, новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, энергосистема украины, в мире, потери всу
Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура

На Украине сегодня разбиты работающие на ВСУ энергообъекты и транспортная инфраструктура

13:36 11.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Армия России поразила военно-промышленный комплекс Украины: уничтожены объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

"Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – говорится в сводке оборонного ведомства.

Цели поражены сразу в 149 районах, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в Киеве и Харькове. В Житомирской области горит критическая инфраструктура.
Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.
УкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФУдары по УкраинеЭнергосистема УкраиныВ миреПотери ВСУ
 
