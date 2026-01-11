https://crimea.ria.ru/20260111/udary-po-ukraine--razbity-energoobekty-i-transportnaya-infrastruktura-1152304654.html
Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
2026-01-11T13:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Армия России поразила военно-промышленный комплекс Украины: уничтожены объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Цели поражены сразу в 149 районах, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в ночь на воскресенье в Киеве и Харькове. В Житомирской области горит критическая инфраструктура.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по Украине – что пораженоПовреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"Кличко призвал жителей Киева покинуть город
