Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
11.01.2026
2026-01-11T11:39
2026-01-11T11:39
2026-01-11T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Двое взрослых и 10-летний ребенок заблудились в горах Крыма под Ялтой из-за тумана. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Группа сбилась с туристической тропы в районе Байдарских ворот накануне вечером – с наступлением темноты в горах быстро опустился туман.К ним на помощь отправились шесть специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и Главного управления МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
В горах Крыма у Байдарских ворот заблудилась пара с 10-летним ребенком