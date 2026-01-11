Рейтинг@Mail.ru
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/turisty-s-rebenkom-zabludilis-v-tumane-v-gorakh-kryma-1152301101.html
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
Двое взрослых и 10-летний ребенок заблудились в горах Крыма под Ялтой из-за тумана. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T11:39
2026-01-11T11:39
крым
ялта
горы
горы крыма
происшествия
мчс крыма
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152300953_0:420:960:960_1920x0_80_0_0_1b63ac4a0d84645f9dfe9fb7594938de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Двое взрослых и 10-летний ребенок заблудились в горах Крыма под Ялтой из-за тумана. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Группа сбилась с туристической тропы в районе Байдарских ворот накануне вечером – с наступлением темноты в горах быстро опустился туман.К ним на помощь отправились шесть специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и Главного управления МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152300953_0:233:960:953_1920x0_80_0_0_d3b573bc782f4bb3f6ad0299b341b551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, горы, горы крыма, происшествия, мчс крыма, новости крыма, общество
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма

В горах Крыма у Байдарских ворот заблудилась пара с 10-летним ребенком

11:39 11.01.2026
 
© МЧС Республики КрымТуристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Двое взрослых и 10-летний ребенок заблудились в горах Крыма под Ялтой из-за тумана. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Группа сбилась с туристической тропы в районе Байдарских ворот накануне вечером – с наступлением темноты в горах быстро опустился туман.
К ним на помощь отправились шесть специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Прибыв в район поиска, спасатели установили связь с заблудившимися и приступили к их поиску. Туристов оперативно нашли в районе Байдарского перевала и эвакуировали из горно-лесной зоны в безопасное место. В медпомощи они не нуждались", - уточняют спасатели.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаГорыГоры КрымаПроисшествияМЧС КрымаНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Кличко сделал резкое заявление об Украине
16:31Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии
16:17Запорожская область осталась без света и воды
16:09В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
15:57Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань
15:38Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
15:12Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
14:54На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
14:33Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
14:09Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
13:49В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
13:36Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
13:22Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья
13:10Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас
12:52В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
12:41ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
12:27Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области
12:24Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
12:18Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
11:50Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Лента новостейМолния