Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас

Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас

В Крыму в воскресенье Балканский циклон формирует неустойчивую погоду. Зафиксировано падение деревьев на дороги, специалисты дорожных служб готовы к работе в... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T13:10

2026-01-11T13:10

2026-01-11T13:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье Балканский циклон формирует неустойчивую погоду. Зафиксировано падение деревьев на дороги, специалисты дорожных служб готовы к работе в режиме повышенной сложности, сообщают в пресс-службе "Крымавтодор".К полудню 11 января температура воздуха на полуострове колебалась от -4 до +10, что отражалось на состоянии дорог. В Белогорском районе сейчас +8, без осадков, покрытие влажное; в Черноморском районе -1, дождь и снег, покрытие мокрое с шугой; в Красногвардейском районе +5, без осадков, местами влажно; в Раздольненском -3, местами мелкий снег, дороги очищены.В Симферополе сохраняется плюсовая температура, от двух градусов. Покрытие мокрое, местами дождь.В Алуште +10, дождь, влажно; на Ангарском перевале +6, на Шапке Партизан +6, местами влажно. В Ялте +9, без осадков, покрытие мокрое.В Красноперекопском районе -4, дороги частично обработаны, мокрое покрытие.В Саках 0, в поселке Мирный -1, осадков нет, покрытие мокрое.В Нижнегорском районе +8, без осадков, местами сухо; в Ленинском +9, местами влажно.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

