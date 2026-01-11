https://crimea.ria.ru/20260111/tsiklon-v-krymu--situatsiya-na-dorogakh-seychas-1152303975.html
В Крыму в воскресенье Балканский циклон формирует неустойчивую погоду. Зафиксировано падение деревьев на дороги, специалисты дорожных служб готовы к работе в... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T13:22
Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас
В Крыму из-за Балканского циклона дорожные службы перешли в режим повышенной готовности
13:10 11.01.2026 (обновлено: 13:22 11.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье Балканский циклон формирует неустойчивую погоду. Зафиксировано падение деревьев на дороги, специалисты дорожных служб готовы к работе в режиме повышенной сложности, сообщают в пресс-службе "Крымавтодор".
"Наши дорожники работают в режиме повышенного внимания: устраняем поваленные деревья, мониторим состояние дорог, участки возможных намывов и селевых потоков", – уточнили в пресс-службе.
К полудню 11 января температура воздуха на полуострове колебалась от -4 до +10, что отражалось на состоянии дорог.
В Белогорском районе сейчас +8, без осадков, покрытие влажное; в Черноморском районе -1, дождь и снег, покрытие мокрое с шугой; в Красногвардейском районе +5, без осадков, местами влажно; в Раздольненском -3, местами мелкий снег, дороги очищены.
В Симферополе сохраняется плюсовая температура, от двух градусов. Покрытие мокрое, местами дождь.
В Алуште +10, дождь, влажно; на Ангарском перевале +6, на Шапке Партизан +6, местами влажно. В Ялте +9, без осадков, покрытие мокрое.
В Красноперекопском районе -4, дороги частично обработаны, мокрое покрытие.
В Саках 0, в поселке Мирный -1, осадков нет, покрытие мокрое.
В Нижнегорском районе +8, без осадков, местами сухо; в Ленинском +9, местами влажно.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях
.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности
в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
