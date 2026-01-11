Трамп пригрозил Кубе

https://crimea.ria.ru/20260111/tramp-prigrozil-kube-1152308970.html

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы. РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T17:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.Кроме того, глава Белого дома утверждает, что Венесуэла больше не нуждается в услугах Кубы по обеспечению безопасности, поскольку теперь ее будет защищать "самая мощная армия в мире" – армия США.В ответ на это глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что республика имеет полное право самостоятельно определять источники импорта топлива.Ранее президент США заявлял, что Вашингтон не планирует военных действий против Кубы, поскольку страна, по его словам, "падет сама по себе". Однако спустя несколько дней он выступил с более жесткими заявлениями, отметив, что Куба "висит на волоске" и Соединенным Штатам не остается ничего другого, кроме как прийти и взорвать это место".Ситуация вокруг ВенесуэлыНакануне южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море. До этого сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп ввел чрезвычайное положениеНефтяное эмбарго США: что ждет ВенесуэлуСенат проголосовал за запрет участия войск США против Венесуэлы

2026

Новости

