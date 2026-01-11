https://crimea.ria.ru/20260111/sneg-i-gololed-obstanovka-na-dorogakh-kryma-k-vecheru-voskresenya-1152312427.html

Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья

Шторм в Крыму продолжает бушевать. Дороги начали обрабатывать для предотвращения гололеда из-за понижения температур, сообщает пресс-служба "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Шторм в Крыму продолжает бушевать. Дороги начали обрабатывать для предотвращения гололеда из-за понижения температур, сообщает пресс-служба "Крымавтодор".В Симферополе и пригороде температура воздуха опустилась до -4, сейчас покрытие дорог влажное, местами сухое, работы по обработке продолжаются.В Алуште температура достигла +1, на Ангарском перевале опустилась до -4, дороги обработаны и находятся под контролем. В Ялте сейчас +4, покрытие трасс влажное.В Красноперекопске зафиксировано резкое понижение температуры до -8, дорожное покрытие частично мокрое, дорожники продолжают обработку. В Саках температура колеблется от 0 до -2, осадков нет, покрытие сухое. На Черноморском направлении -2, идет снег, дороги мокрые.В Судаке +4, в Грушевке на перевале +1, без осадков, ведется обработка наиболее опасных участков и мониторинг состояния трасс. В Белогорске -2, покрытие влажное, продолжается обработка. В Бахчисарае также -2, дороги влажные. В Керчи +1, покрытие сухое, дорожники продолжают наблюдение за состоянием автотрасс.В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия, сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дорогиВ ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехникаВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села

