Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья
Ситуация на дорогах Крыма
Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья
Шторм в Крыму продолжает бушевать. Дороги начали обрабатывать для предотвращения гололеда из-за понижения температур, сообщает пресс-служба "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 11.01.2026
Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья

Ситуация на дорогах Крыма к вечеру воскресенья

19:27 11.01.2026
 
Спецтехника на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Шторм в Крыму продолжает бушевать. Дороги начали обрабатывать для предотвращения гололеда из-за понижения температур, сообщает пресс-служба "Крымавтодор".
"По всей Республике Крым отмечается понижение температуры. Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг состояния дорог и проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда", – говорится в публикации.
В Симферополе и пригороде температура воздуха опустилась до -4, сейчас покрытие дорог влажное, местами сухое, работы по обработке продолжаются.
В Алуште температура достигла +1, на Ангарском перевале опустилась до -4, дороги обработаны и находятся под контролем. В Ялте сейчас +4, покрытие трасс влажное.
В Красноперекопске зафиксировано резкое понижение температуры до -8, дорожное покрытие частично мокрое, дорожники продолжают обработку.
В Саках температура колеблется от 0 до -2, осадков нет, покрытие сухое. На Черноморском направлении -2, идет снег, дороги мокрые.
В Судаке +4, в Грушевке на перевале +1, без осадков, ведется обработка наиболее опасных участков и мониторинг состояния трасс. В Белогорске -2, покрытие влажное, продолжается обработка.
В Бахчисарае также -2, дороги влажные. В Керчи +1, покрытие сухое, дорожники продолжают наблюдение за состоянием автотрасс.
В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия, сообщили в республиканском главке МЧС России.
В связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.
При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.
