https://crimea.ria.ru/20260111/sivki-burki-i-orliki-kino-dlya-detey-i-vzroslykh-pro-vernykh-loshadey-1151756866.html

Сивки-бурки и орлики: кино для детей и взрослых про верных лошадей

Сивки-бурки и орлики: кино для детей и взрослых про верных лошадей - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Сивки-бурки и орлики: кино для детей и взрослых про верных лошадей

Зимняя погода часто подводит и приходится сидеть дома. Чем заняться? Смотреть кино - новое, старое, всей семьей! В этой подборке от РИА Новости Крым мы собрали... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T07:24

2026-01-11T07:24

2026-01-11T17:00

кино

общество

лошади

в мире

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/03/1119219645_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2ec3e8fd62a3256bbabb31b599a1385b.jpg

Зимняя погода часто подводит и приходится сидеть дома. Чем заняться? Смотреть кино - новое, старое, всей семьей! В этой подборке от РИА Новости Крым мы собрали фильмы и мультфильмы для разных возрастов и вкусов, разного временного периода и жанров. Заклинатель лошадей (1998)В этом совсем не детском фильме режиссера Роберта Редфорда играет совсем молодая Скарлет Йохансон. Во время конной прогулки с подростком Грейс (та самая Скарлетт) происходит несчастный случай. Она калечится, близка подруга погибает, а любимый конь девочки получает тяжелые травмы. Грейс замыкается, а конь начинает вести себя неадекватно. Родители Грейс пытаются вернуть дочери смысл жизни и едут к мастеру обращения с лошадьми, "заклинателю" Тому Букеру (сыграл сам Редфорд). Фильм был номинирован на "Оскар" и на "Золотой глобус", но в итоге премий не взял. Лента понравится любителям лошадей: разнообразные скачки и конные поездки занимают значительную долю экранного времени.Идальго: Погоня в пустыне (2004)Режиссер Джо Джонстон воплощает на экране историю жизни якобы реально существовавшего наездника и его мустанга по кличке Идальго. Дело происходит в конце 19 века. Главный герой Френк Хопкинс, чей отец – белый, а мать – индианка, принимает участие в скачка "Океан Огня" — грандиозном соревновании на дистанцию 3000 миль по Аравийской пустыне. Он – первый иностранный участник в этом сложнейшем ралли, против него – опытнейшие знатоки этих выжженных мест бедуины. Смотреть ленту можно хотя бы из-за красоты кадра и игры Вито Мортенсена и Омара Шарифа."Кунг-фу жеребец" (2023)Возмужавший Джеки Чан играет отошедшего от дел, но ранее знаменитого каскадера из Гонконга по имени Ло Чжилун. Чтобы заработать на жизнь себе и своему коню Огоньку, он фотографируется с туристами. Коллекторы решают забрать жеребца за долги, но каскадер дает им отпор. Не остается в стороне и верный, в молодости спасенный своим хозяином от смерти, Огонек. Это только начало длинной истории в несколько испытаний. Но в конце, как всегда, правда и справедливость восторжествуют. В картине с избытком ностальгии для тех, кто любит Джеки Чана, и ярких трюковых сцен и эффектных кадров."Чемпион" (2010)Биографическая драма о лошади со сложной кличкой Секретариат, которая в 1973 году выиграла сразу три наипрестийжнейших скачки подряд. В фильме два героя – кобыла и ее хозяйка Пенни, история их знакомства и пути к триумфу. А еще это история о сильной женщине и ее необычном бизнесе.Боевой конь (2011)Лента грандиозного Стивена Спилберга – это душераздирающее, эпичное и пацифистское кино для всей семьи по одноименному роману Майкла Морпурго. История о разлуке, поисках утраченного друга обретении единства. А еще этот фильм – про Первую мировую войну, об ужасах которой нам мало известно. В ролях Эмили Уотсон, Бенедикт Камбербэтч, Джереми Ирвин и другие звезды. Лента взяла шесть номинаций премии "Оскар" и две – "Золотого глобуса"", а также попала в десятку лучших фильмов года по версии национального совета кинокритиков США.Серебряный ветер (1993)Австралийская художественная лента воплощает легенду о диком жеребце-брамби, которого никому не удалось поймать или приручить. Мистический конь Таура родился в ночь, когда бушевала буря и дул свирепый ветер, который стал его вторым "я", помогая быть быстрым и неуловимым. Но и эти суперспособности не помогли главному герою фильма избежать встречи с Человеком — самой большой опасностью для диких лошадей Каскадных гор. А охотник Эган очень хотел получить жеребенка с серебристой гривой…Очень красивый фильм для семейного просмотра, пронизанный любовью к природе.Положитесь на Пита (2017)Британский драматический фильм, снятый по одноименной книге Вилли Влаутина. 15-летний Чарли, живущий со своим отцом-одиночкой, находит случайную работу по уходу за стареющей скаковой лошадью. Когда отец Чарли умирает, то мальчик понимает, что его могут отправить под опеку, а его четвероногого подопечного - на бойню. Спасаясь и желая спасти коня, Чарли отправляется в странствие в поисках родной тетушки и самого себя. Ведущий актер романтического роуд-муви Чарли Пламмер за роль в фильме заслужил премию Марчелло Мастроянни в номинации "Лучший молодой актер".Мечтатель (2005)Отличный семейный фильм на основе реальных событий о хороших отношениях между маленькой девочкой и лошадью и непростых – между отцом и дочерью. В спортивной драме на основе реальной истории снимался Курт Рассел. Лошадь в фильме зовут Сонадор, что в переводе с испанского и значит "Мечтатель". Сонадор - одна из лучших скаковых лошадей коннозаводчика Эверетта Палмера - ломает ногу на скачках. Палмер непременно усыпил бы лошадь, но работающий у конезаводчика Бен Крейн (Курт Рассел) не позволяет этого сделать. Вместо этого он увольняется и забирает Сонадор в качестве оплаты за свою работу. Выхаживать лошадь и выживать ему предстоит вместе с дочерью.Хартленд (2007)В этот раз предлагаем вашему вниманию не фильм, а сериал, который можно растянуть на все новогодние праздники. Это оптимистичная история на фоне лошадей. Действие фильма разворачивается на ранчо "Хартленд" в Канаде. В центре сюжета — семья, владеющая живописными землями. Когда Эми Флеминг было 15 лет, ее мать погибла в автокатастрофе. Оправившись от полученных в аварии травм, Эми решила продолжить дело матери — ухаживать за лошадьми на семейном ранчо, которым кое-как управляет ее дедушка, бывшая звезда родео, Джек Бартлетт. Поправку экономического положения ранчо берет на себя старшая сестра Эми — Лу Флеминг, которая до этого много лет жила и работала в Нью-Йорке. Также к семейству присоединяется отец сестер — Тим Флеминг, который в свое время оставил жену и детей и прошел через непростой этап в жизни. Все вместе они заботятся о лошадях, переживают горести и радости и поддерживают друг друга в любых жизненных ситуациях.Смелые люди (1950)Историко-приключенческая советская драма режиссера Константина Юдина была снята на Мосфильме и стала лидером советского кинопроката в 1950 году: ее посмотрели 41,2 миллиона зрителей. Легенда гласит, что идея динамичного, аналогичного американским, советского фильма, принадлежала лично Иосифу Сталину. Так это или нет, проверить уже не удастся, но через год после выхода картины на экраны все его создатели были удостоены Сталинской премии второй степени в области литературы и искусства.В этом фактически первом советском боевике и вестерне, который снимался на Ставрополье, участвовали такие звезды советского кино как Ростислав Плятт, Георгий Милляр, Евгений Моргунов и Нина Гребешкова. Для последней лента стала премьерой. Худенькая студентка ВГИКа была такой миниатюрной, что без труда смогла сыграть школьницу. Фильм рассказывает о конюхах, Великой Отечественной, диверсантах и работе подполья. Для выполнения трюковых номеров с лошадьми была приглашена династия акробатов отец и три сына Кантемировы, а лошадей для трюков отбирал лично Семен Буденный.Спирит: Душа прерий (2002)Американский полнометражный анимационный фильм, получивший множество наград, в том числе и "Оскар". Он рассказывает о золотистом темногривом мустанге Спирите (в переводе – "душа"), его взрослении и попытке приучения людьми. Аниматоры срисовали буланого Спирита с настоящего мустанга Доннера. Интересно, что Спирит в мультфильме не говорит, но его озвучивает закадровывй голос. Вообще же действие мультфильма в жанре вестерн разворачиваются в третьей четверти 19 века - времени, когда земли Америки активно осваивались после Гражданской войны. Это не только история лошади, но и история народов, населявших страну.Черный красавец (1994)Снят по одноименному роману знаменитой британской романистки Анны Сьюэлл. Главные роли в киноленте исполнили Эндрю Нотт и Шон Бинн. Эта история неоднократно экранизировалась, но вариант 1994 года считается лучшим. Трогательное повествование о жизни и непростом жизненном пути коня на фоне викторианской Англии. Тогда лошадь еще не стала чем-то средним между домашним любимцем и выгодным вложением капитала, а была необходимым в хозяйстве инвентарем. Фильм волнующий, немного сентиментальный и для всей семьи.Серко (2006)Французско-российский приключенческий фильм, в главной роли – Алексей Чадов. Лента о путешествии из Благовещенска в Санкт-Петербург сотника Амурского конного полка Дмитрия Пешкова на коне по имени Серко – неказистой, но выносливой монгольской лошадке. Более 12 тысяч километров между городами, и множество приключений ждут эту парочку. Цель у Пешкова благородная – рассказать царю-батюшке о притеснения сибиряков от местных чиновников. В основу фильма для семейного просмотра положена история реально существовавшего человека и его реально существовавшего коня.Годен к нестроевой (1968)Советская черно-белая лента снята на студии "Беларусьфильм" и повествует о событиях Великой Отечественной войны. Новобранец Володя Данилин имеет плохое зрение и годен только к нестроевой службе. На фронте он, не имея ни малейшего опыта общения с лошадьми, попадает в гужевой транспортный цех. Постепенно Володя учится быть хорошим конюхом, изучает повадки вверенных ему средств передвижения, а однажды приводит от немцев трофейного коня, который оказывается цирковым… В картине снялись Виктор Перевалов и Михаил Пуговкин.Неприкаянные (1961)Американская драма с элементами вестерна с Кларком Гейблом и Мэрилин Монро в главных ролях. Ленту первоначально оценили критики, но не оценили зрители, но спустя множество десятилетий фильм считается шедевром 1960-х годов. Это последняя роль Мерилин, которую сама актриса очень критиковала. Роль сценарист Артур Миллер писал специально для Монро, которая во время написания сценария была его женой, но во время сьемок фильма пара уже рассталась. Исполнитель главной роли Кларк Гейбл не дожил до премьеры ленты, его сердце остановилось через два дня после съемочного процесса.Старый наездник (1940)Советский довоенный художественный фильм режиссера Бориса Бартента. Кинокартина о старом наезднике с московского ипподрома, отправленном на пенсию, и его доверчивой внучке, впервые попавшей в большой город. Одна из самых оригинальных комедий советского кино 30-40-х годов. Все события разворачиваются в одном месте - на Московском ипподроме. Премьера фильма имела у публики большой успех, но в широкий прокат картина так и не вышла, так как цензура посчитала, что "колхоз показан как случайное сборище людей, ведущих праздный образ жизни, хорошие советские люди наделены самыми низменными чувствами жадности, соперничества, зависти", а "московский ипподром выведен ничем не отличающимся от любого капиталистического предприятия этого типа с темными дельцами, азартной игрой, трактирным весельем". Зрители увидели картину только в 1959 году.Любушка (1961)Советский фильм по повести Петра Ширяева "Внук Тальони" с Олегом Ефремовым, Евгением Шутовым и Евгением Евстигнеевым в главных ролях. Также в фильме Владимира Каплуновского снялись Юрий Белов, Отар Коберидзе, Нина Дорошина и другие. Композитор – Никита Богословский. Это история про лошадей и их судьбы на фоне исторических событий России, показанная через нескольких поколений лошадей. Конечно же, лошади – это только фон, главное – люди.Туринская лошадь (2011)Фильм не для всех. Премьера черно-белого арт-хауса венгерских режиссеров Агнеши Храницки и Белы Тарра состоялся в рамках конкурса "Берлиенале" и удостоилась гран-при. Белла Тарр говорил, что "это фильм о смертности, и родился он из глубокой боли, которую я постоянно испытываю, как и все мы, приговоренные к высшей мере". В 1889 году на улице итальянского города Турина кучер хлестал кнутом свою старую лошадь, которая отказывалась тронуться с места. Неожиданно к повозке подбежал хорошо одетый господин с пышными усами и, рыдая, обнял животное за шею. Это был не кто иной, как всемирно известный философ Фридрих Ницше. Его с трудом увели от лошади, а когда привели домой, выяснилось, что он не в себе. Ницше поместили в лечебницу для душевнобольных, где он провел остаток жизни… Это пролог ленты. Фильм длится почти 150 минут, но при монтаже использовано всего лишь тридцать монтажных склеек – так режиссеры передают неторопливый ритм сельской жизни. В его картине всего два героя – нищие отец и дочь, которые изо дня в день проделывают одни и те же действия: привязывают лошадь, едят, отвязывают лошадь все 150 минут.Кинчем – мое сокровище (2017)Она стала самой дорогой и самой успешной лентой венгерского кинопроизводства за весь 21 век. Венгерский режиссер Габор Херенди снял ленту, действие которой происходит в Австрийской империи в 1849 году. Венгерская революция подавлена, один из ее героев-мятежников, граф Блашкович, гибнет на глазах своего десятилетнего сына от руки бывшего товарища Отто фон Оттингена. Мальчик лишается и дома, и состояния, и заветного отцовского подарка – записной книжки. Через 20 лет молодой граф Эрне Блашкович вырастает в удалого красавца и большого любителя лошадей. Страсть к скачкам и верховой езде роднит его с Кларой, дочкой его заклятого врага Оттингена. Спор двух гордецов разгорается на аукционе из-за необъезженной кобылы по прозвищу Кинчем, что переводится с венгерского "мое сокровище".Лошарик (1971)Советский трогательный кукольный мультфильм Юрия Норштейна по сценарию сказочника Геннадия Цыферова о маленькой лошадке из жонглерских шариков по имени Лошарик. Его создал жонглер, мечтающий стать дрессировщиком. Цирковые коллеги Лошарика смеются над ним, отказываются с ним – ненастоящим – выступать. Жонглер из-за этого бросает Лошарика, а тот, сильно расстроившись, раздаривает маленьким зрителям шарики, из которых был сложен, и исчезает. Но детей не устраивает такой поворот событий, они требуют вернуть любимого артиста на арену, приносят шарики жонглеру и он возрождает Лошарика. Озвучивали мультфильм Всеволод Ларионов, Рина Зеленая, Анатолий Папанов, Георгий Вицин. Это пронзительная история о мечте, предательстве и доброте – одновременно грустный и веселый, входит в золотую коллекцию советской мультипликации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

кино, общество, лошади, в мире, культура