Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань

На Кубань идут сильные снегопады с ветром и грозами – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На Кубани в воскресенье резко ухудшится погода: ожидаются сильный снегопад, ветер и грозы. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.
"На территории Краснодарского края в течение суток 11, а также 12 января, ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду… Также 12 января местами в крае ожидается очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в малых реках бассейна реки Кубань на юго-востоке и юго-западе Краснодарского края, а также в реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
В воскресенье в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья.
При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.