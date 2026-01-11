https://crimea.ria.ru/20260111/silnyy-snegopad-i-grozy-obrushatsya-na-kuban-1152307328.html

Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань

Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань

На Кубани в воскресенье резко ухудшится погода: ожидаются сильный снегопад, ветер и грозы. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T15:57

2026-01-11T15:57

2026-01-11T15:57

кубань

краснодарский край

мчс краснодарского края

погода

шторм

штормовое предупреждение

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125966326_0:112:2055:1267_1920x0_80_0_0_1391f1c9c7578685015a4628b173e0a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На Кубани в воскресенье резко ухудшится погода: ожидаются сильный снегопад, ветер и грозы. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.В ведомстве добавили, что в малых реках бассейна реки Кубань на юго-востоке и юго-западе Краснодарского края, а также в реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.В воскресенье в Главному правлении МЧС России по Крыму сообщили, что в связи с прохождение Балканского циклона на полуострове зафиксировали шесть происшествий. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи и Ленинском районе повалило деревья.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, шторм, штормовое предупреждение, новости