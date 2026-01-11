https://crimea.ria.ru/20260111/silnoe-polyarnoe-siyanie-neozhidanno-zazhglos-nad-zemley-1152301818.html

Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей

Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей

В ночь на 11 января в России случилась вторая в этом году магнитная буря. Она сопровождалась ярким полярным сиянием. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T12:18

2026-01-11T12:18

2026-01-11T12:18

магнитные бури

институт солнечно-земной физики

вспышки на солнце

солнце

полярное сияние

земля

космос

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/91/1107769144_65:0:893:466_1920x0_80_0_0_324d54488966d65e2d5645a1c995126c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В ночь на 11 января в России случилась вторая в этом году магнитная буря. Она сопровождалась ярким полярным сиянием. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Увидеть явление могли в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы – в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии.Магнитная буря возникла из-за облака солнечной плазмы, выброшенного при одной из слабых вспышек на Солнце. По прогнозам, геомагнитный шторм должен был быть слабее и начаться только днем, поэтому ее раннее прибытие и яркость сияний стали неожиданностью для специалистов.По последним данным, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому в ближайшие часы могут быть "афтершоки" – небольшие всплески магнитной активности.Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаСтрашно красиво: крупный протуберанец оторвался от СолнцаНа Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, полярное сияние, земля, космос, новости