Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей - 11.01.2026
Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
В ночь на 11 января в России случилась вторая в этом году магнитная буря. Она сопровождалась ярким полярным сиянием. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В ночь на 11 января в России случилась вторая в этом году магнитная буря. Она сопровождалась ярким полярным сиянием. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Увидеть явление могли в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы – в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии.Магнитная буря возникла из-за облака солнечной плазмы, выброшенного при одной из слабых вспышек на Солнце. По прогнозам, геомагнитный шторм должен был быть слабее и начаться только днем, поэтому ее раннее прибытие и яркость сияний стали неожиданностью для специалистов.По последним данным, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому в ближайшие часы могут быть "афтершоки" – небольшие всплески магнитной активности.Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаСтрашно красиво: крупный протуберанец оторвался от СолнцаНа Солнце появился крупнейший в XXI веке центр активности – чего ждать
12:18 11.01.2026
 
Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В ночь на 11 января в России случилась вторая в этом году магнитная буря. Она сопровождалась ярким полярным сиянием. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вторая в новом 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности", - уточнили ученые.

При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Увидеть явление могли в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы – в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии.
Магнитная буря возникла из-за облака солнечной плазмы, выброшенного при одной из слабых вспышек на Солнце. По прогнозам, геомагнитный шторм должен был быть слабее и начаться только днем, поэтому ее раннее прибытие и яркость сияний стали неожиданностью для специалистов.
По последним данным, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому в ближайшие часы могут быть "афтершоки" – небольшие всплески магнитной активности.
Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
