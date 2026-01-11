https://crimea.ria.ru/20260111/shtorm-v-krymu-razrushil-podpornuyu-stenu-v-yalte-i-povalil-derevya-1152304226.html

Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья

Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья

Балканский циклон оправдывает прогноз – в Крыму в воскресенье днем зафиксировано шесть происшествий, связанных с непогодой, сообщают в республиканском главке... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T13:22

2026-01-11T13:22

2026-01-11T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Балканский циклон оправдывает прогноз – в Крыму в воскресенье днем зафиксировано шесть происшествий, связанных с непогодой, сообщают в республиканском главке МЧС России.В Ялте осадки подмыли подпорную стену.В Керчи и Ленинском районе упали три дерева, никто не пострадал. "Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи. Пострадавших и погибших нет", - добавили в МЧС.Также в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке.По данным министерства, больше всего осадков выпало на южном берегу, а на Ай-Петри их количество превысило 90 мм. Максимальные порывы ветра достигли 24 м/с в городских округах Алушта и Феодосия, в Ялте, Керчи и Симферополе – 20-21 м/с. Прогнозы по подъему уровней рек не оправдались.Все социально значимые объекты, энергетика и ЖКХ функционируют без сбоев.В МЧС также отметили, что движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен кплато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад. Специалисты продолжают постоянный мониторинг обстановки, действует оперативный штаб, дежурят аэромобильная группировка и 70 мониторинговых групп, контролирующих уровень воды и состояние мест, подверженных подтоплению.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известноНепогода в Севастополе: как изменился уровень воды в рекахВ Крыму из-за шторма отменили экскурсии на Ай-Петри

