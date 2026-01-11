Рейтинг@Mail.ru
Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/shtorm-v-krymu-i-ugrozy-trampa-kube-glavnoe-za-den-1152311760.html
Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день
Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день
В Крыму Балканский циклон привел к навалу судов в Керчи, повалил десятки деревьев и обрушил подпорную стену в Ялте. На Пхукете туристический катер столкнулся с... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T21:59
2026-01-11T21:59
главное за день
россия
крым
воронеж
сша
куба
политика
в мире
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152311029_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e15da9d5a0ea897c9580384f33fd5612.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму Балканский циклон привел к навалу судов в Керчи, повалил десятки деревьев и обрушил подпорную стену в Ялте. На Пхукете туристический катер столкнулся с траулером – 23 россиянина пострадали и одна девушка погибла. Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа. Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Кубу поставок нефти и денег из Венесуэлы. Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации. В МИД РФ пригрозили организаторам и исполнителям атаки на Воронеж неотвратимым наказанием. В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ. О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.На Крым обрушился Балканский циклонВ воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.На Пхукете катер с россиянами столкнулся с траулеромУтром в воскресенье в районе островов Кай и Кхао в Таиланде туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда, сообщает издание Thairath.Генеральный консул РФ Егор Иванов сообщил, что в результате происшествия двадцать три гражданина России госпитализированы. Еще одна 18-летняя россиянка погибла.Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газаВ январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром.В целом в газохранилищах Европы по состоянию на 9 января есть 56,3 млрд куб. м газа, что на 12,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня, добавили в Газпроме.Трамп пригрозил лишить Кубу поставок нефти и денег из ВенесуэлыПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.Кроме того, глава Белого дома утверждает, что Венесуэла не нуждается в услугах Кубы по обеспечению безопасности, поскольку теперь ее будет защищать "самая мощная армия в мире" – армия США.В ответ на это глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что республика имеет полное право самостоятельно определять источники импорта топлива.В Воронеже умерла раненная при атаке ВСУ женщинаРаненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. На сегодняшний день в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость. Еще двое жителей после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим совершил очередное преступление против мирного население и понесет за это неотвратимое наказание. Она выразила надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему, отметив, что молчание в ответ на подобные деяния фактически делает их пособниками.В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХС 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.По его словам, это решение позволит избежать просрочек и начисления пени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260111/moschnyy-shtorm-v-yalte--podtopleny-sem-domov-1152311477.html
https://crimea.ria.ru/20260111/nebo-na-rossiey-snova-ozarili-severnye-siyaniya-1152312858.html
https://crimea.ria.ru/20260111/premer-ministr-ukrainy-dala-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-kieva-1152307166.html
https://crimea.ria.ru/20260111/pokhitit-putina-kak-maduro-chto-skryvaetsya-za-zhelaniyami-vlastey-britanii-1152307924.html
https://crimea.ria.ru/20260111/vsu-pytalis-s-pomoschyu-drona-ustanovit-ukrainskiy-flag-v-kupyanske-1152303682.html
https://crimea.ria.ru/20260111/glavam-rayonov-v-krymu-rasshiryat-polnomochiya-dlya-privlecheniya-investitsiy-1151922482.html
россия
крым
воронеж
сша
куба
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152311029_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15dc9b8d23c67ad2ad1ba1838f1b9db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, россия, крым, воронеж, сша, куба, политика, в мире, новости, новости крыма
Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день

Циклон бушует в Крыму и Трамп выдвигает новые угрозы Кубе – главное за день

21:59 11.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму Балканский циклон привел к навалу судов в Керчи, повалил десятки деревьев и обрушил подпорную стену в Ялте. На Пхукете туристический катер столкнулся с траулером – 23 россиянина пострадали и одна девушка погибла. Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа. Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Кубу поставок нефти и денег из Венесуэлы. Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации. В МИД РФ пригрозили организаторам и исполнителям атаки на Воронеж неотвратимым наказанием. В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

На Крым обрушился Балканский циклон

В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.
К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.
При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.
Шторм в Ялте
Вчера, 19:06
Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов

На Пхукете катер с россиянами столкнулся с траулером

Утром в воскресенье в районе островов Кай и Кхао в Таиланде туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда, сообщает издание Thairath.
Генеральный консул РФ Егор Иванов сообщил, что в результате происшествия двадцать три гражданина России госпитализированы. Еще одна 18-летняя россиянка погибла.
Северное сияние на берегу Баренцева моря в районе поселка Териберка - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Вчера, 20:01
Небо на Россией снова озарили северные сияния

Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа

В январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром.
"7 и 8 января из европейских хранилищ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений. Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы", – уточнили в корпорации.
В целом в газохранилищах Европы по состоянию на 9 января есть 56,3 млрд куб. м газа, что на 12,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня, добавили в Газпроме.
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Вчера, 15:38
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева

Трамп пригрозил лишить Кубу поставок нефти и денег из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.
Кроме того, глава Белого дома утверждает, что Венесуэла не нуждается в услугах Кубы по обеспечению безопасности, поскольку теперь ее будет защищать "самая мощная армия в мире" – армия США.
В ответ на это глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что республика имеет полное право самостоятельно определять источники импорта топлива.
Флаг Британии перед зданием парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Вчера, 16:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии

В Воронеже умерла раненная при атаке ВСУ женщина

Раненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. На сегодняшний день в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость. Еще двое жителей после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим совершил очередное преступление против мирного население и понесет за это неотвратимое наказание. Она выразила надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему, отметив, что молчание в ответ на подобные деяния фактически делает их пособниками.
Боевая работа расчета БПЛА на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Вчера, 12:41
ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске

В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ

С 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, это решение позволит избежать просрочек и начисления пени.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Вчера, 07:42Радио "Спутник в Крыму"
Главам районов в Крыму расширят полномочия для привлечения инвестиций
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньРоссияКрымВоронежСШАКубаПолитикаВ миреНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
23:31В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:59Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день
21:54В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:46Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок
21:33Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
21:11В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
20:51Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон
20:37Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год
20:20Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
20:14Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
20:01Небо на Россией снова озарили северные сияния
19:41В Севастополе создали семь новых заповедников
19:27Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья
19:06Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов
18:55В Севастополе остановили морской транспорт
18:51Захват президента Венесуэлы и удар "Орешником" по Украине – топ недели
18:27Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
18:05Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния