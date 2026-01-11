https://crimea.ria.ru/20260111/shtorm-v-krymu-i-ugrozy-trampa-kube-glavnoe-za-den-1152311760.html

Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день

В Крыму Балканский циклон привел к навалу судов в Керчи, повалил десятки деревьев и обрушил подпорную стену в Ялте. На Пхукете туристический катер столкнулся с... РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму Балканский циклон привел к навалу судов в Керчи, повалил десятки деревьев и обрушил подпорную стену в Ялте. На Пхукете туристический катер столкнулся с траулером – 23 россиянина пострадали и одна девушка погибла. Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа. Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Кубу поставок нефти и денег из Венесуэлы. Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации. В МИД РФ пригрозили организаторам и исполнителям атаки на Воронеж неотвратимым наказанием. В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХ. О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.На Крым обрушился Балканский циклонВ воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.На Пхукете катер с россиянами столкнулся с траулеромУтром в воскресенье в районе островов Кай и Кхао в Таиланде туристическое судно столкнулось с малым рыболовным траулером. От удара была вырвана половина носовой части катера, на борту которого находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда, сообщает издание Thairath.Генеральный консул РФ Егор Иванов сообщил, что в результате происшествия двадцать три гражданина России госпитализированы. Еще одна 18-летняя россиянка погибла.Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газаВ январе запасы газа в подземных хранилищах Европы упали ниже 50 процентов. Об этом сообщает Газпром.В целом в газохранилищах Европы по состоянию на 9 января есть 56,3 млрд куб. м газа, что на 12,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня, добавили в Газпроме.Трамп пригрозил лишить Кубу поставок нефти и денег из ВенесуэлыПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы.Кроме того, глава Белого дома утверждает, что Венесуэла не нуждается в услугах Кубы по обеспечению безопасности, поскольку теперь ее будет защищать "самая мощная армия в мире" – армия США.В ответ на это глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что республика имеет полное право самостоятельно определять источники импорта топлива.В Воронеже умерла раненная при атаке ВСУ женщинаРаненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. На сегодняшний день в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость. Еще двое жителей после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим совершил очередное преступление против мирного население и понесет за это неотвратимое наказание. Она выразила надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему, отметив, что молчание в ответ на подобные деяния фактически делает их пособниками.В России с 1 марта изменят сроки оплаты услуг ЖКХС 1 марта россияне смогут оплачивать без пени услуги ЖКХ не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.По его словам, это решение позволит избежать просрочек и начисления пени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

