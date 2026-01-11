Рейтинг@Mail.ru
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/shtorm-v-krymu--prokuratura-vzyala-na-kontrol-likvidatsiyu-posledstviy-1152313758.html
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
Прокуратура Крыма проконтролирует своевременное и качественное устранение последствий непогоды в регионах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T20:20
2026-01-11T20:23
крым
шторм
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
прокуратура республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304933_0:366:720:771_1920x0_80_0_0_ac9c225a5bbeb1680afdf4544c4ff5c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проконтролирует своевременное и качественное устранение последствий непогоды в регионах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Отмечается, что прокурор республики Олег Камшилов поручил организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152304933_0:242:720:782_1920x0_80_0_0_b7f31429237f72a229b2d8f2a218ef3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, шторм, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, прокуратура республики крым, новости крыма
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий

Прокуратура поставила на контроль ликвидацию последствий непогоды в Крыму

20:20 11.01.2026 (обновлено: 20:23 11.01.2026)
 
© Telegram-канал Моя Феодосия ZВетер повалил деревья в Феодосии
Ветер повалил деревья в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проконтролирует своевременное и качественное устранение последствий непогоды в регионах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что прокурор республики Олег Камшилов поручил организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.
"Прокуроры контролируют своевременность принятия мер по ликвидации подтопления территорий домовладений, падения деревьев, повреждения кровли и подпорной стены", - сказано в сообщении.
В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.
К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.
При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымШтормШтормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
23:31В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:59Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день
21:54В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:46Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок
21:33Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
21:11В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
20:51Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон
20:37Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год
20:20Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
20:14Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
20:01Небо на Россией снова озарили северные сияния
19:41В Севастополе создали семь новых заповедников
19:27Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья
19:06Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов
18:55В Севастополе остановили морской транспорт
18:51Захват президента Венесуэлы и удар "Орешником" по Украине – топ недели
18:27Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
18:05Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния