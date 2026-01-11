https://crimea.ria.ru/20260111/shtorm-v-krymu--prokuratura-vzyala-na-kontrol-likvidatsiyu-posledstviy-1152313758.html
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
2026-01-11T20:20
2026-01-11T20:20
2026-01-11T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проконтролирует своевременное и качественное устранение последствий непогоды в регионах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Отмечается, что прокурор республики Олег Камшилов поручил организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:20 11.01.2026 (обновлено: 20:23 11.01.2026)