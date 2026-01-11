Рейтинг@Mail.ru
Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок
Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок
Уровень воды в пяти реках Краснодарского края поднимается до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в пяти реках Краснодарского края поднимается до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе.В Северском районе опасных отметок достигли реки Афипс и Убин. Как сообщил глава района Алексей Чеверев, сотрудники администраций совместно со специалистами мониторят паводковую обстановку.В Туапсинском муниципальном округе наблюдается подъем реки Дефань. В Славянском поднялась река Протока. В селе Дивноморское уровень реки Мезыбь тоже достиг неблагоприятных отметок, добавили в оперштабе.Ранее в краевом главке МЧС предупредили, что с вечера воскресенья на регион обрушится непогода. Штормовое предупреждение будет действоать ив понедельник. Ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду, 12 января возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.
Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок

В Краснодарском крае уровень воды в реках поднялся до опасных отметок

21:46 11.01.2026 (обновлено: 21:48 11.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив воды на реке
Разлив воды на реке - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в пяти реках Краснодарского края поднимается до опасных отметок. Об этом сообщили в оперштабе.
В Северском районе опасных отметок достигли реки Афипс и Убин. Как сообщил глава района Алексей Чеверев, сотрудники администраций совместно со специалистами мониторят паводковую обстановку.
В Туапсинском муниципальном округе наблюдается подъем реки Дефань. В Славянском поднялась река Протока. В селе Дивноморское уровень реки Мезыбь тоже достиг неблагоприятных отметок, добавили в оперштабе.
"Подтоплений не зафиксировано. Проживающих на прибрежных территориях предупреждают о возможной опасности", - говорится в сообщении.
Ранее в краевом главке МЧС предупредили, что с вечера воскресенья на регион обрушится непогода. Штормовое предупреждение будет действоать ив понедельник. Ожидаются сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 метров в секунду. В горных районах - 30-35 метров в секунду, 12 января возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение и гололедица на дорогах.
В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известные первые последствия шторма. В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
Позже стало известно, что шторм в Феодосии повалил крупные деревья. Некоторые из них упали на дороги и порвали провода. Кроме того, в пригородных населенных пунктах ряд улиц остался без света.
К вечеру ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Всего зафиксировано 24 происшествия.
При этом движение по крымским дорогам не нарушено, на магистралях круглосуточно дежурит техника.
