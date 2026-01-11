Рейтинг@Mail.ru
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Раненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. Всего в городе было повреждено семь многоэтажных и шесть частных жилых домов.Как указал губернатор, атака стала одной из самых сильных с начала СВО.Он уточнил, что на сегодняшний день в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость. Ей провели операцию. Еще двое жителей — мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.При этом к утру воскресенья выявлены повреждения в более чем десяти многоквартирных и 10 частных дома, гимназии и административных зданиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации

В Воронеже скончалась раненная при атаке ВСУ молодая женщина

09:21 11.01.2026 (обновлено: 09:28 11.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Раненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. Всего в городе было повреждено семь многоэтажных и шесть частных жилых домов.
Как указал губернатор, атака стала одной из самых сильных с начала СВО.
"К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за ее жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми", - написал Гусев в Telegram.
Он уточнил, что на сегодняшний день в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость. Ей провели операцию. Еще двое жителей — мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.
При этом к утру воскресенья выявлены повреждения в более чем десяти многоквартирных и 10 частных дома, гимназии и административных зданиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
