https://crimea.ria.ru/20260111/ranennaya-pri-atake-vsu-na-voronezh-molodaya-zhenschina-umerla-v-reanimatsii-1152298073.html
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T09:21
2026-01-11T09:21
2026-01-11T09:28
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
происшествия
атаки всу
новости
новости сво
александр гусев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111705/58/1117055878_0:224:2846:1825_1920x0_80_0_0_258f25b50cb6f5f62395459910bebaf4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Раненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. Всего в городе было повреждено семь многоэтажных и шесть частных жилых домов.Как указал губернатор, атака стала одной из самых сильных с начала СВО.Он уточнил, что на сегодняшний день в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость. Ей провели операцию. Еще двое жителей — мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.При этом к утру воскресенья выявлены повреждения в более чем десяти многоквартирных и 10 частных дома, гимназии и административных зданиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111705/58/1117055878_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_902561a785ad87391447c1e500236b90.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, происшествия, атаки всу, новости, новости сво, александр гусев, новости
Раненная при атаке ВСУ на Воронеж молодая женщина умерла в реанимации
В Воронеже скончалась раненная при атаке ВСУ молодая женщина
09:21 11.01.2026 (обновлено: 09:28 11.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Раненная при атаке ВСУ на Воронеж женщина умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж
. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось
до четырех. Всего в городе было повреждено семь многоэтажных и шесть частных жилых домов.
Как указал губернатор, атака стала одной из самых сильных с начала СВО.
"К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за ее жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми", - написал Гусев в Telegram.
Он уточнил, что на сегодняшний день в больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость. Ей провели операцию. Еще двое жителей — мужчина и женщина, получившие порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.
При этом к утру воскресенья выявлены повреждения в более чем десяти многоквартирных и 10 частных дома, гимназии и административных зданиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.