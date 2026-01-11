Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
Ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия... РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.Она отметил, что на этой неделе в Киеве зафиксированы самые масштабные повреждения критической инфраструктуры. В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" заявила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.
украина, киев, в мире, юлия свириденко, новости
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева

В Киеве ситуация со светом и теплом не улучшится до 15 января - премьер-министр Украины

15:38 11.01.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyАвтомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Она отметил, что на этой неделе в Киеве зафиксированы самые масштабные повреждения критической инфраструктуры.

"По объективным причинам на данный момент действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - написала она в Telegram-канале.

В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" заявила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.
В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кличко призвал жителей Киева покинуть город
В Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура
В Киеве отключили воду и отопление
 
