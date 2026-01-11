https://crimea.ria.ru/20260111/premer-ministr-ukrainy-dala-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-kieva-1152307166.html

Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева

Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева

Ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T15:38

2026-01-11T15:38

2026-01-11T15:38

украина

киев

в мире

юлия свириденко

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152307053_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_b97c1079576bad2454b2a22fe7a31d99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.Она отметил, что на этой неделе в Киеве зафиксированы самые масштабные повреждения критической инфраструктуры. В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" заявила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.В Киеве остановили работу электротранспорта, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кличко призвал жителей Киева покинуть городВ Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктураВ Киеве отключили воду и отопление

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, в мире, юлия свириденко, новости