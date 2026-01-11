https://crimea.ria.ru/20260111/premer-ministr-ukrainy-dala-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-kieva-1152307166.html
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
Ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия... РИА Новости Крым, 11.01.2026
украина
киев
Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
В Киеве ситуация со светом и теплом не улучшится до 15 января - премьер-министр Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Ситуация с подачей электричества и отопления в Киеве останется сложной как минимум до 15 января. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Она отметил, что на этой неделе в Киеве зафиксированы самые масштабные повреждения критической инфраструктуры.
"По объективным причинам на данный момент действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - написала она в Telegram-канале.
В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" заявила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Накануне в результате взрывов на Украине сразу в нескольких областях наступил блэкаут. В Днепропетровской области были обесточены свыше 130 тысяч потребителей
, а в Киеве - более десяти тысяч. Такие цифры приводит украинское минэнерго.
В Киеве остановили работу электротранспорта
, а также отключили для жителей подачу воды и тепла, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. А в Одессе после удара вспыхнула припортовая инфраструктура
.
