Пожар в магазине в Ялте потушили
Крупный пожар в магазине в Ялте полностью ликвидирован к утру воскресенья. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Крупный пожар в магазине в Ялте полностью ликвидирован к утру воскресенья. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Огонь охватил тысячу квадратных метров строение на улице Красина в поселке городского типа Виноградное вечером в субботу. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа.К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
