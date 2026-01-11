https://crimea.ria.ru/20260111/pomoschnika-mashinista-na-stantsii-nasmert-zazhalo-mezhdu-estakadoy-i-poezdom-1152300571.html

Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции

Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции

В Амурской области на станции погиб помощник машиниста грузового поезда. Мужчина оказался зажат между эстакадой и составом. Об этом сообщили пресс-службы... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11

2026-01-11T11:14

2026-01-11T11:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Амурской области на станции погиб помощник машиниста грузового поезда. Мужчина оказался зажат между эстакадой и составом. Об этом сообщили пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) и Дальневосточной транспортной прокуратуры.Трагедия произошла в воскресенье на железной дороге станции Верхний Улак при экипировке песком локомотива.Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников, уточнили в прокуратуре.5 января в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. ЧП произошло на перегоне Гудачи – Гонжа. Движение составов было остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. В пути задерживались шесть пассажирских поездов дальнего следования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

