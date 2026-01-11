https://crimea.ria.ru/20260111/pomoschnika-mashinista-na-stantsii-nasmert-zazhalo-mezhdu-estakadoy-i-poezdom-1152300571.html
Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Амурской области на станции погиб помощник машиниста грузового поезда. Мужчина оказался зажат между эстакадой и составом. Об этом сообщили пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) и Дальневосточной транспортной прокуратуры.Трагедия произошла в воскресенье на железной дороге станции Верхний Улак при экипировке песком локомотива.Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников, уточнили в прокуратуре.5 января в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. ЧП произошло на перегоне Гудачи – Гонжа. Движение составов было остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. В пути задерживались шесть пассажирских поездов дальнего следования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Амурской области помощник машиниста грузового поезда погиб при загрузке вагонов
11:14 11.01.2026 (обновлено: 11:17 11.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Амурской области на станции погиб помощник машиниста грузового поезда. Мужчина оказался зажат между эстакадой и составом. Об этом сообщили пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) и Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла в воскресенье на железной дороге станции Верхний Улак при экипировке песком локомотива.
"По данным следствия, помощник машиниста вышел из локомотива, не дождавшись его полной остановки, в результате чего был зажат между боковой частью локомотива и площадкой эстакады. Пострадавший получил серьезные травмы, был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении МСУТ.
Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников, уточнили в прокуратуре.
5 января в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. ЧП
произошло на перегоне Гудачи – Гонжа. Движение составов было остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. В пути задерживались
шесть пассажирских поездов дальнего следования.
