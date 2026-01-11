Рейтинг@Mail.ru
Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260111/pomoschnika-mashinista-na-stantsii-nasmert-zazhalo-mezhdu-estakadoy-i-poezdom-1152300571.html
Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции
Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции
В Амурской области на станции погиб помощник машиниста грузового поезда. Мужчина оказался зажат между эстакадой и составом. Об этом сообщили пресс-службы... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T11:14
2026-01-11T11:17
амурская область
происшествия
поезд
новости
общество
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/76/1100357642_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_7e90e4353540e60dc5f07b2aba3da370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Амурской области на станции погиб помощник машиниста грузового поезда. Мужчина оказался зажат между эстакадой и составом. Об этом сообщили пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) и Дальневосточной транспортной прокуратуры.Трагедия произошла в воскресенье на железной дороге станции Верхний Улак при экипировке песком локомотива.Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников, уточнили в прокуратуре.5 января в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. ЧП произошло на перегоне Гудачи – Гонжа. Движение составов было остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. В пути задерживались шесть пассажирских поездов дальнего следования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
амурская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/76/1100357642_625:339:2904:2048_1920x0_80_0_0_229aaee9e18bbab7bbe7babe8e1680f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амурская область, происшествия, поезд, новости, общество, железная дорога
Помощника машиниста насмерть зажало между эстакадой и поездом на станции

В Амурской области помощник машиниста грузового поезда погиб при загрузке вагонов

11:14 11.01.2026 (обновлено: 11:17 11.01.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖелезная дорога.
Железная дорога. - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Амурской области на станции погиб помощник машиниста грузового поезда. Мужчина оказался зажат между эстакадой и составом. Об этом сообщили пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) и Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Трагедия произошла в воскресенье на железной дороге станции Верхний Улак при экипировке песком локомотива.
"По данным следствия, помощник машиниста вышел из локомотива, не дождавшись его полной остановки, в результате чего был зажат между боковой частью локомотива и площадкой эстакады. Пострадавший получил серьезные травмы, был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - говорится в сообщении МСУТ.
Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников, уточнили в прокуратуре.
5 января в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. ЧП произошло на перегоне Гудачи – Гонжа. Движение составов было остановлено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. В пути задерживались шесть пассажирских поездов дальнего следования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Амурская областьПроисшествияПоездНовостиОбществоЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Кличко сделал резкое заявление об Украине
16:31Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии
16:17Запорожская область осталась без света и воды
16:09В ожидании удара стихии – на дороги Симферополя вышла спецтехника
15:57Сильный снегопад и грозы обрушатся на Кубань
15:38Премьер-министр Украины дала неутешительный прогноз для Киева
15:12Фильм "Чебурашка 2" посмотрели в кино 9 миллионов зрителей
14:54На Украине запретили фильм о Мазепе из-за Джигурды
14:33Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
14:09Евросоюз обновил исторический рекорд по потреблению газа
13:49В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные села
13:36Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктура
13:22Шторм в Крыму разрушил подпорную стену в Ялте и повалил деревья
13:10Циклон в Крыму – ситуация на дорогах сейчас
12:52В Керчи произошел навал судов на якорной стоянке – что известно
12:41ВСУ пытались с помощью дрона установить украинский флаг в Купянске
12:27Армия России выбила ВСУ из Белогорья в Запорожской области
12:24Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
12:18Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей
11:50Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
Лента новостейМолния