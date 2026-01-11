https://crimea.ria.ru/20260111/pokhitit-putina-kak-maduro-chto-skryvaetsya-za-zhelaniyami-vlastey-britanii-1152307924.html

Похитить Путина как Мадуро: что скрывается за желаниями властей Британии

эксклюзивы риа новости крым

политика

внешняя политика

великобритания

россия

николас мадуро

венесуэла

владимир путин (политик)

мнения

малек дудаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Заявления министра обороны Британии Джона Хили о желании захватить российского президента Владимира Путина подобно главе Венесуэлы Николасу Мадуро, являются серьезной эскалацией и выходят за рамки дипломатических и моральных норм. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.Во время визита в Киев Хили в ответ на вопрос журналистов сказал, что если бы у него была возможность похитить любого мирового лидера, то он выбрал бы Путина, пишет The Telegraph.По его мнению, подобные слова из уст британских политиков уже не вызывают удивления и связаны больше с внутриполитической ситуацией внутри самой Великобритании. Политолог пояснил, что позиции лидера лейбористов Кира Стармера (премьер-министр Великобритании – ред.) остаются шаткими на фоне предстоящих муниципальных выборов в мае, на которых партия, согласно опросам, может потерпеть серьезное поражение.Дудаков также допустил сценарий, при котором внутри лейбористов может начаться процесс смены руководства, и отметил, что Джон Хили рассматривается как один из возможных претендентов на пост премьер-министра. В этой связи, считает политолог, он и стремится повысить собственную публичную узнаваемость и политический вес.По его словам, лейбористы пытаются компенсировать падение рейтингов, которые, по его оценке, опустились до 10%, за счет жесткой и радикальной внешнеполитической риторики, не задумываясь о возможных негативных последствиях для страны.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.8 января стало известно, что президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес были ранены при похищении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Британии назвали условие отправки войск на УкраинуСтармер заявил о создании военных баз Британии и Франции по всей УкраинеКоалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине

политика, внешняя политика, великобритания, россия, николас мадуро, венесуэла, владимир путин (политик), мнения, малек дудаков