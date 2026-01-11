Рейтинг@Mail.ru
Организаторы атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание - МИД - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Организаторы атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание - МИД
Организаторы атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание - МИД - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Организаторы атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание - МИД
Киевский режим совершил очередное преступление против мирного населения, нанеся массированный удар беспилотниками по жилым кварталам Воронежа, и понесет за это... РИА Новости Крым, 11.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередное преступление против мирного населения, нанеся массированный удар беспилотниками по жилым кварталам Воронежа, и понесет за это неотвратимое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, атака была совершена 10 января и носила откровенно террористический характер. Основной удар пришелся именно по гражданской застройке Воронежа. В результате погибла молодая женщина, скончавшаяся в реанимации в ночь на 11 января, еще как минимум три человека получили ранения."МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов", – подчеркнула Захарова.Она уточнила, что повреждения получили более десяти многоквартирных домов и не менее десяти частных, а также гимназия и несколько административных зданий.Захарова также выразила надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему, отметив, что молчание в ответ на подобные деяния фактически делает их пособниками.Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. В воскресенье стало известно, что женщина, раненая при атаке, скончалась в больнице.
Новости
воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, атаки всу, новости
Организаторы атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание - МИД

В МИД пригрозили организаторам и исполнителям атаки на Воронеж неотвратимым наказанием

17:18 11.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередное преступление против мирного населения, нанеся массированный удар беспилотниками по жилым кварталам Воронежа, и понесет за это неотвратимое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, атака была совершена 10 января и носила откровенно террористический характер. Основной удар пришелся именно по гражданской застройке Воронежа. В результате погибла молодая женщина, скончавшаяся в реанимации в ночь на 11 января, еще как минимум три человека получили ранения.
"МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов", – подчеркнула Захарова.
Она уточнила, что повреждения получили более десяти многоквартирных домов и не менее десяти частных, а также гимназия и несколько административных зданий.
"Подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима, стремящегося на фоне очевидных провалов на поле боя выместить злобу на мирных жителях российских регионов. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание", – отметила дипломат.
Захарова также выразила надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему, отметив, что молчание в ответ на подобные деяния фактически делает их пособниками.
Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. В воскресенье стало известно, что женщина, раненая при атаке, скончалась в больнице.
ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваАтаки ВСУНовости
 
