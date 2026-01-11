https://crimea.ria.ru/20260111/organizatory-ataki-na-voronezh-ponesut-neotvratimoe-nakazanie---mid-1152308534.html

Организаторы атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание - МИД

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил очередное преступление против мирного населения, нанеся массированный удар беспилотниками по жилым кварталам Воронежа, и понесет за это неотвратимое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, атака была совершена 10 января и носила откровенно террористический характер. Основной удар пришелся именно по гражданской застройке Воронежа. В результате погибла молодая женщина, скончавшаяся в реанимации в ночь на 11 января, еще как минимум три человека получили ранения."МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов", – подчеркнула Захарова.Она уточнила, что повреждения получили более десяти многоквартирных домов и не менее десяти частных, а также гимназия и несколько административных зданий.Захарова также выразила надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему, отметив, что молчание в ответ на подобные деяния фактически делает их пособниками.Вечером в субботу украинские беспилотники атаковали Воронеж. Изначально было известно о двух пострадавших и повреждениях в трех жилых многоэтажках. Позже число раненных увеличилось до четырех. В воскресенье стало известно, что женщина, раненая при атаке, скончалась в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Ростовскую область – что известноВСУ атаковали БердянскОбломки беспилотников упали на дом в Калуге

