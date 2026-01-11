https://crimea.ria.ru/20260111/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-teryat-lyudey-i-tekhniku-tysyachami-1152306142.html
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами
За последние сутки Украина потеряла больше 1300 военнослужащих, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, а также 130 беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T14:33
2026-01-11T14:33
2026-01-11T14:33
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За последние сутки Украина потеряла больше 1300 военнослужащих, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, а также 130 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.
В Сумской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 205 военнослужащим ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка. Уничтожены два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств. На Харьковском направлении разбиты бригады теробороны вблизи Старицы и Марьино.
Бойцы "Запада" разгромили ВСУ возле Ковшаровки, Синихи, Новоосиново, Моначиновки, Нечволодовки и Глушовки Харьковской области. На Купянском направлении отражены две атаки украинских боевиков в районах Благодатовки и Купянска-Узлового.
Противник пытался имитировать свое присутствие в Купянске
и, не имея возможности пробиться в город самостоятельно, с помощью дрона намеревался установить свой флаг на здании городской администрации. Армия России пресекла эту попытку.
Потери украинских сил на этом направлении составили 200 солдат, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожено четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки вели бои в районах Никифоровки, Константиновки, Николаевки, Райского, Краматорска и Славянска Донецкой Народной Республики. Там Киев лишился больше 160 военнослужащих, бронетранспортера, трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей и самоходной артиллерийской установки. Уничтожены два склада боеприпасов.
Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое ДНР, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских формирований оцениваются в 400 военнослужащих, боевой машины пехоты, бронетранспортера, пяти боевых бронированных машин, 12 авто, артиллерийской установки и станции РЭБ.
Военнослужащие "Востока" прошли в глубину обороны противника, уничтожив формирования ВСУ в Шевченковском, Зализничном, Прилуках, Новоукраинки, Жовтневом, Глубоково, Самойловке Запорожской области и в Александровне Днепропетровской области. Киев лишися больше 290 боевиков и 18 автомобилей. Также уничтожены два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Днепр"
освободили населенный пункт Белогорье
Запорожской области. Ликвидированы до 75 военных, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.