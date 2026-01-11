https://crimea.ria.ru/20260111/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-teryat-lyudey-i-tekhniku-tysyachami-1152306142.html

Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику тысячами

За последние сутки Украина потеряла больше 1300 военнослужащих, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, а также 130 беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T14:33

2026-01-11T14:33

2026-01-11T14:33

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "днепр"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d857c8a9f4d966d1153f4296831e862.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. За последние сутки Украина потеряла больше 1300 военнослужащих, более 100 единиц бронетехники и артиллерии, а также 130 беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.В Сумской области подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение 205 военнослужащим ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка. Уничтожены два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств. На Харьковском направлении разбиты бригады теробороны вблизи Старицы и Марьино.Бойцы "Запада" разгромили ВСУ возле Ковшаровки, Синихи, Новоосиново, Моначиновки, Нечволодовки и Глушовки Харьковской области. На Купянском направлении отражены две атаки украинских боевиков в районах Благодатовки и Купянска-Узлового.Противник пытался имитировать свое присутствие в Купянске и, не имея возможности пробиться в город самостоятельно, с помощью дрона намеревался установить свой флаг на здании городской администрации. Армия России пресекла эту попытку.Потери украинских сил на этом направлении составили 200 солдат, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожено четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки вели бои в районах Никифоровки, Константиновки, Николаевки, Райского, Краматорска и Славянска Донецкой Народной Республики. Там Киев лишился больше 160 военнослужащих, бронетранспортера, трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей и самоходной артиллерийской установки. Уничтожены два склада боеприпасов.Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое ДНР, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских формирований оцениваются в 400 военнослужащих, боевой машины пехоты, бронетранспортера, пяти боевых бронированных машин, 12 авто, артиллерийской установки и станции РЭБ.Военнослужащие "Востока" прошли в глубину обороны противника, уничтожив формирования ВСУ в Шевченковском, Зализничном, Прилуках, Новоукраинки, Жовтневом, Глубоково, Самойловке Запорожской области и в Александровне Днепропетровской области. Киев лишися больше 290 боевиков и 18 автомобилей. Также уничтожены два склада материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Белогорье Запорожской области. Ликвидированы до 75 военных, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области.Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

