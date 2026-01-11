https://crimea.ria.ru/20260111/nepogoda-v-sevastopole-kak-izmenilsya-uroven-vody-v-rekakh-1152303209.html
Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
В Севастополе в связи со штормовым предупреждением и непогодой не зафиксировано нештатных ситуаций. Уровень воды в реках региона контролируемый. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T12:24
2026-01-11T12:24
2026-01-11T12:25
севастополь
реки
реки крыма
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
михаил развожаев
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152302118_0:416:565:734_1920x0_80_0_0_d9610017125a049a5110d9078fb1df75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи со штормовым предупреждением и непогодой не зафиксировано нештатных ситуаций. Уровень воды в реках региона контролируемый. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Все водосбросные сооружения Севастополя были заранее расчищены и сейчас работают в штатном режиме. ️Нарушений прочности или устойчивости ГТС не зафиксировано, указал он.️При этом в воскресенье над полуостровом пройдет мощный циклон, который принесет обильные осадки, что снова приведет к подъему уровней рек, отметил Развожаев."Отмечу, что из-за продолжительной засухи 2025 года реки и Чернореченское водохранилище способны принять большой объем воды. На сегодня есть достаточный резерв для приема прогнозируемого притока", - уточнил губернатор.В МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152302118_0:428:565:852_1920x0_80_0_0_332710d78f401dca137303f80572af85.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, реки, реки крыма, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, михаил развожаев, новости севастополя
Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках
В Севастополе в реке Черная уровень воды поднялся на 25 сантиметров
12:24 11.01.2026 (обновлено: 12:25 11.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи со штормовым предупреждением и непогодой не зафиксировано нештатных ситуаций. Уровень воды в реках региона контролируемый. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Все водосбросные сооружения Севастополя были заранее расчищены и сейчас работают в штатном режиме. ️Нарушений прочности или устойчивости ГТС не зафиксировано, указал он.️
"За последние сутки уровень воды в реке Кача в районе Вязовой рощи упал на 30 см, в Бельбеке в районе Фронтового и Верхнесадового — на 10 см. Уровень воды в Черной речке в районе села Черноречье, напротив, поднялся на 15-25 см. Наши специалисты продолжают мониторинг", - написал он в Telegram.
При этом в воскресенье над полуостровом пройдет мощный циклон, который принесет обильные осадки, что снова приведет к подъему уровней рек, отметил Развожаев.
"Отмечу, что из-за продолжительной засухи 2025 года реки и Чернореченское водохранилище способны принять большой объем воды. На сегодня есть достаточный резерв для приема прогнозируемого притока", - уточнил губернатор.
В МЧС по Севастополю предупредил
, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.
На территории Крыма введен режим повышенной готовности
в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.