https://crimea.ria.ru/20260111/nepogoda-v-sevastopole-kak-izmenilsya-uroven-vody-v-rekakh-1152303209.html

Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках

Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках - РИА Новости Крым, 11.01.2026

Непогода в Севастополе: как изменился уровень воды в реках

В Севастополе в связи со штормовым предупреждением и непогодой не зафиксировано нештатных ситуаций. Уровень воды в реках региона контролируемый. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 11.01.2026

2026-01-11T12:24

2026-01-11T12:24

2026-01-11T12:25

севастополь

реки

реки крыма

крымская погода

погода в крыму

шторм

штормовое предупреждение

михаил развожаев

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152302118_0:416:565:734_1920x0_80_0_0_d9610017125a049a5110d9078fb1df75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи со штормовым предупреждением и непогодой не зафиксировано нештатных ситуаций. Уровень воды в реках региона контролируемый. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Все водосбросные сооружения Севастополя были заранее расчищены и сейчас работают в штатном режиме. ️Нарушений прочности или устойчивости ГТС не зафиксировано, указал он.️При этом в воскресенье над полуостровом пройдет мощный циклон, который принесет обильные осадки, что снова приведет к подъему уровней рек, отметил Развожаев."Отмечу, что из-за продолжительной засухи 2025 года реки и Чернореченское водохранилище способны принять большой объем воды. На сегодня есть достаточный резерв для приема прогнозируемого притока", - уточнил губернатор.В МЧС по Севастополю предупредил, что 11 января в регионе прогнозируется дождь, временами сильный, переходящий в снег. Порывы южного ветра достигнут 22 м/с. Также к вечеру ожидается понижение температуры до -2 и гололедица на дорогах.На территории Крыма введен режим повышенной готовности в связи с прохождением Балканского циклона. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, реки, реки крыма, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, михаил развожаев, новости севастополя