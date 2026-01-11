https://crimea.ria.ru/20260111/nepogoda-bushuet-v-krymu--veter-valit-derevya-na-lep-i-mashiny-1152310182.html

Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги

Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги

В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Кроме того, в Керчи и Феодосии зафиксированы пострадали газовые трубы, а в Кировском районе повреждена кровля здания. Кроме того, в течение дня в связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.В ближайшее время осадков в Крыму не прогнозируется, но ожидается ветер до 18 м/c, а в горах – до 20 м/с. Пострадавших и погибших нет.За уровнем воды в реках следят 161 мониторинговая группа. Превышений не зафиксировано.Движение по федеральным трассам и перевалам осуществляется в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки на территории Крыма организована работа 69 стационарных пунктов обогрева на базе АЗС и кафе и 17 мобильных пунктов обогрева в готовности к развертыванию.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

Новости

