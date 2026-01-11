https://crimea.ria.ru/20260111/nepogoda-bushuet-v-krymu--veter-valit-derevya-na-lep-i-mashiny-1152310182.html
Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги - РИА Новости Крым, 11.01.2026
Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2026
2026-01-11T18:27
2026-01-11T18:27
2026-01-11T18:36
крым
гу мчс рф по республике крым
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35a264444e27cfd63b4f3cf3824678a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.Кроме того, в Керчи и Феодосии зафиксированы пострадали газовые трубы, а в Кировском районе повреждена кровля здания. Кроме того, в течение дня в связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены частного подворья, в Керчи, Феодосии и Ленинском районе повалило деревья.В ближайшее время осадков в Крыму не прогнозируется, но ожидается ветер до 18 м/c, а в горах – до 20 м/с. Пострадавших и погибших нет.За уровнем воды в реках следят 161 мониторинговая группа. Превышений не зафиксировано.Движение по федеральным трассам и перевалам осуществляется в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки на территории Крыма организована работа 69 стационарных пунктов обогрева на базе АЗС и кафе и 17 мобильных пунктов обогрева в готовности к развертыванию.При этом движение по основным автодорогам республики осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях.На территории полуострова введен режим повышенной готовности. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260111/nepogoda-v-sevastopole-kak-izmenilsya-uroven-vody-v-rekakh-1152303209.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e4ab4db38d47cdb620c9ab7e82555a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, стихия
Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
В Крыму ветер повалил деревья на линии электропередачи, дороги и машины – МЧС
18:27 11.01.2026 (обновлено: 18:36 11.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
"В результате действия штормового предупреждения зарегистрировано 24 происшествия на территории шести муниципальных образований. 19 из них связанны с падением деревьев, семь деревьев повредили ЛЭП, три упали на автомобили и еще девять – на проезжую часть в Керчи, Феодосии, Красноперекопске, Ленинском и Кировском районах", - уточнили спасатели.
Кроме того, в Керчи и Феодосии зафиксированы пострадали газовые трубы, а в Кировском районе повреждена кровля здания.
Кроме того, в течение дня в связи с прохождение Балканского циклона в Керчи произошел навал судов
на якорной стоянке. В Ялте зафиксировано частичное обрушение подпорной стены
частного подворья, в Керчи, Феодосии
и Ленинском районе повалило деревья.
В ближайшее время осадков в Крыму не прогнозируется, но ожидается ветер до 18 м/c, а в горах – до 20 м/с.
"Максимальные порывы ветра были зарегистрированы на территории Керчи и Алушты – 20 м/c; на Ай-Петри – 19 м/с; в Феодосии и Ленинском районе – 18 м/c; на Кара-Даге – 16 м/c; в Евпатории и Черноморском районе – 15 м/c. В ближайшие два часа осадки не прогнозируются", - уточнили в МЧС.
Пострадавших и погибших нет.
За уровнем воды в реках следят 161 мониторинговая группа. Превышений не зафиксировано.
Движение по федеральным трассам и перевалам осуществляется в штатном режиме. В случае ухудшения обстановки на территории Крыма организована работа 69 стационарных пунктов обогрева на базе АЗС и кафе и 17 мобильных пунктов обогрева в готовности к развертыванию.
При этом движение по основным автодорогам республики
осуществляется в штатном режиме. Проезд ограничен к плато Ай-Петри – там сильный ветер и снегопад.
В воскресенье в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прохождение Балканского циклона. В крымском главке МЧС России ранее предупредили об очень сложных погодных условиях
.
На территории полуострова введен режим повышенной готовности
. Ресурсоснабжающие организации переходят в круглосуточный режим работы, а вдоль трассы "Таврида" и республиканских дорог готовят места для размещения мобильных пунктов обогрева и питания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.